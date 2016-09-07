Вылет 20 рейсов отменен в аэропорту Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Российские авиакомпании, по данным на 15:30 мск, отменили вылет двадцати авиарейсов из аэропорта столицы Крыма, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

В их числе авиакомпани Red Wings, "Вим-авиа" , "Саратовские авиалинии", "Ямал", "Оренбуржье", "Грозный- Авиа" и ряд других. В числе отмененных - семь рейсов в Москву, два в Саратов, по одному в Пензу, Курск, Краснодар, Нальчик, Брянск, Белгород, Ставрополь, Владикавказ, Самару, Сургут и Воронеж.

При этом представитель аэропорта Симферополя сообщил, что в среду небо над Крымом не закрыто, в то время как в четверг, 8 сентября, "в связи с проведением военных учений "Кавказ-2016" с целью обеспечения безопасности полетов гражданской авиации воздушное пространство будет закрыто с 08.30 до 12.30 мск". "В данный временной промежуток прием и отправление рейсов в аэропорту столицы Крыма осуществляться не будет", - говорится в заявлении на сайте аэропорта.

Ранее на сайте "Аэрофлота" сообщалось, что компания отменила 8 сентября шесть рейсов из Москвы в Южный федеральный округиз-за стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2016". Отменены рейсы SU1158/1159 Шереметьево - Ростов - Шереметьево, SU1138/1139 Шереметьево - Сочи - Шереметьево, SU1636/1637 Шереметьево - Симферополь - Шереметьево. Пассажиры будут отправлены последующими рейсами, следует из сообщения авиакомпании. Также изменяется расписание еще 10 рейсов из Москвы в города Южного федерального округа.

"Пассажиры оповещаются через центр информации и бронирования", - указывается в сообщении "Аэрофлота".