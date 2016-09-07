Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вылет 20 рейсов отменен в аэропорту Симферополя

Общество
7 сентября, 16:19 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
8 сентября также "в связи с проведением военных учений "Кавказ-2016" с целью обеспечения безопасности полетов гражданской авиации воздушное пространство будет закрыто с 08.30 до 12.30 мск"
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Российские авиакомпании, по данным на 15:30 мск, отменили вылет двадцати авиарейсов из аэропорта столицы Крыма, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

В их числе авиакомпани Red Wings, "Вим-авиа" , "Саратовские авиалинии", "Ямал", "Оренбуржье", "Грозный- Авиа" и ряд других. В числе отмененных - семь рейсов в Москву, два в Саратов, по одному в Пензу, Курск, Краснодар, Нальчик, Брянск, Белгород, Ставрополь, Владикавказ, Самару, Сургут и Воронеж.

Смотрите также
Кавказский экзамен: армию России перебросили к южным границам

При этом представитель аэропорта Симферополя сообщил, что в среду небо над Крымом не закрыто, в то время как в четверг, 8 сентября, "в связи с проведением военных учений "Кавказ-2016" с целью обеспечения безопасности полетов гражданской авиации воздушное пространство будет закрыто с 08.30 до 12.30 мск". "В данный временной промежуток прием и отправление рейсов в аэропорту столицы Крыма осуществляться не будет", - говорится в заявлении на сайте аэропорта.

Ранее на сайте "Аэрофлота" сообщалось, что компания отменила 8 сентября шесть рейсов из Москвы в Южный федеральный округиз-за стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2016". Отменены рейсы SU1158/1159 Шереметьево - Ростов - Шереметьево, SU1138/1139 Шереметьево - Сочи - Шереметьево, SU1636/1637 Шереметьево - Симферополь - Шереметьево. Пассажиры будут отправлены последующими рейсами, следует из сообщения авиакомпании. Также изменяется расписание еще 10 рейсов из Москвы в города Южного федерального округа.

"Пассажиры оповещаются через центр информации и бронирования", - указывается в сообщении "Аэрофлота".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Спецназ ФСИН показал навыки представителям тюремных ведомств 13 стран
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
8
Патриарх Кирилл освятил новый собор Рождества Христова в Южно-Сахалинске
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Первокурсники кемеровского вуза оказались в центре скандала из-за посвящения в студенты
2
Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек
3
Украина хочет запретить России международные полеты "Ан"
4
Фигурант дела о гонках на Gelandewagen в суде отобрал у журналистки телефон
5
Экс-главу "Вымпелкома" объявили в федеральный розыск
6
В России разработали планирующую авиабомбу "Дрель"
7
Минтруд предлагает дополнительно поощрять женщин, родивших двоих детей до 30 лет
Темы дня
Реклама