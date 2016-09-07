В Петербурге отменен концерт в честь годовщины блокады Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Концерт "За подвиг твой, Ленинград", который должен был состояться 8 сентября в честь 75-й годовщины со дня начала блокады, отменен из-за того, что организатор - благотворительный фонд социальной помощи "Небо" - не смог собрать нужную сумму для его проведения. Об этом ТАСС рассказал председатель совета фонда Александр Баскинд.

"Да, к сожалению, мероприятие будет проведено в другом формате - в формате шествия, выставки военной техники. Причина отмены в том, что наш фонд на протяжении нескольких месяцев пытался собрать необходимую сумму для проведения мероприятия, но, по-видимому, для многих коммерческих организаций нашего города это оказалось не столь важным делом", - рассказал Баскинд. Для проведения концерта необходимо было 2,5 млн рублей.

Как пояснили ТАСС в комитет по культуре, власти города концерт согласовали, однако позднее организаторы сообщили им об отмене мероприятия. Баскинд отметил, что помощи с финансированием концерта благотворительный фонд у властей Петербурга не запрашивал. Город оказывал мероприятию информационную поддержку.

Как ранее сообщали организаторы, в концерте на Дворцовой площади "За подвиг твой, Ленинград!" должны были принять участие более 150 артистов, среди них Хор Русской Армии, солисты Мариинского театра, лауреаты российских и международных конкурсов.

В этом году исполняется 75 лет со дня начала блокады Ленинграда. 8 сентября 1941 года немецкие войска, с июля наступавшие на Ленинград, овладев Шлиссельбургом, замкнули вокруг города кольцо осады. Началась 900-дневная блокада Ленинграда, ставшая одной из крупнейших гуманитарных катастроф Второй мировой войны: от голода, болезней и бомбежек в осажденном городе погибли, по разным оценкам, от 600 до 800 тыс. человек.

Благотворительный фонд "Небо" был зарегистрирован в апреле. Основное направление деятельности - помощь социально-незащищенным слоям населения, рассказал Баскинд.