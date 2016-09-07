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Российские авиаэксперты прибыли в Египет для проверки аэропортов на безопасность

Общество
7 сентября, 17:37 UTC+3 КАИР Дина Пьяных, Дмитрий Тарасов
В ходе инспекционной поездки, которая запланирована до 10 сентября, эксперты проверят меры безопасности, принятые в каирском международном аэропорте, в том числе новое оборудование
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КАИР, 7 сентября. /Корр. ТАСС Дина Пьяных, Дмитрий Тарасов/. Российские эксперты по авиационной безопасности прибыли в среду в Египет для проверки аэропортов. Об этом ТАСС сообщил осведомленный источник в Каире.

"Техническая делегация в составе пяти человек прибыла из Москвы в Каир", - указал он. В самое ближайшее время эксперты должны приступить к работе.

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Как сообщила ранее газета "Аль-Ахрам", в программе визита серия встреч с представителями Министерства гражданской авиации для обсуждения хода выполнения требований российской стороны для возобновления авиасообщения.

В ходе инспекционной поездки, которая запланирована до 10 сентября, эксперты проверят меры безопасности, принятые в каирском международном аэропорте, в том числе новое оборудование. Инспекция затронет системы досмотра пассажиров, ручной клади и багажа с момента захода улетающих в терминалы воздушной гавани вплоть до посадки на борт, оборудование для доставки сумок и чемоданов в багажные отделения лайнеров, а также распределения грузов и контроля за ними в зоне погрузки. Сотрудникам всех служб аэропорта дано указание оказать максимальное содействие российской делегации и отвечать на все интересующие вопросы, отметило издание.

Во вторник пресс-служба Минтранса сообщила, что по результатам проверки будет подготовлен детальный отчет.

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Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов сообщал, что сначала для российских рейсов будет открыт только аэропорт Каира, однако перед тем, как РФ признает этот аэропорт безопасным, российские специалисты должны провести аудит и сформировать заключение. В интервью ТАСС Соколов отмечал также, что визит российских авиаспециалистов в АРЕ в начале сентября для проверки аэропортов точно не будет заключительным. Ожидается еще визит делегации высокого уровня.

Переговоры о возобновлении авиасообщения с Египтом длятся с конца 2015 года. Авиасообщение было прекращено в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт- Петербург.

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