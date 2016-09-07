В Москве стартовал опрос о запрете курения вейпов в общественных местах

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Москвичам предложили принять участие в опросе, в ходе которого можно высказать отношение к курению вейпов (электронных сигарет - прим. ТАСС) в общественных местах. Соответствующий опрос стартовал на сайте Московской городской думы.

"В последнее время в Москве набирает популярность среди молодежи курение вейпов. Вейпы не являются табачным продуктом (однако в составе испаряемой жидкости могут содержать никотин) и не попадают под действующий антитабачный закон. Как вы считаете, необходимо ли приравнять курение вейпов в общественных местах к курению обычных сигарет (и закрепить законодательно)? Варианты ответов - "да", "нет", "не знаю", - говорится в тексте опроса.

Как отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, в последнее время все больше вейпов выкуривается в общественных местах. "Нередко вейперы "дымят" в метро, на детских площадках или даже в кино, кафе, ресторанах. Это зачастую вызывает отрицательные эмоции у посетителей. Я считаю, что курение вейпов - такая же пропаганда курения, как и в случае с обычными сигаретами", - подчеркнул он.

По словам Шапошникова, для того чтобы выяснить, что думают москвичи о возможном запрете курения вейпов в общественных местах и был запущен опрос. По результатам голосования будет решаться вопрос о внесении законодательной инициативы о приравнивании использования электронных сигарет в общественных местах к курению обычных сигарет. В настоящее время федеральное законодательство вопросы курения, продажи, оборота электронных сигарет (вейпов), в том числе несовершеннолетним, не регулирует.

Производители утверждают, что электронные сигареты безопасны и могут применяться в качестве средства никотинозаместительной терапии. На рынке представлен большой ассортимент как самих испарителей, так и наполнителей к ним. Жидкость можно выбрать по запаху, наличию в ней никотина.

Однако электронные сигареты появились не так давно, их воздействие на организм на сегодняшний день полностью не изучено. По мнению ряда врачей, в некоторых случаях при использовании электронной сигареты организм курильщика получает еще больше никотина. Это объясняется тем, что многие прибегают к такой сигарете гораздо чаще, чем к обычной.

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