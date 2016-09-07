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Эксперты из РФ провели первую встречу со службами безопасности аэропорта Каира

Общество
7 сентября, 19:32 UTC+3 КАИР Дина Пьяных, Дмитрий Тарасов
В ходе инспекционной поездки, которая запланирована до 10 сентября, эксперты проверят меры безопасности, принятые в каирском международном аэропорте, в том числе новое оборудование
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© Chris McGrath/Getty Images

КАИР, 7 сентября. /Корр. ТАСС Дина Пьяных, Дмитрий Тарасов/. Российские эксперты по авиационной безопасности провели в египетской столице первую встречу с сотрудниками служб безопасности аэропорта Каира. Об этом сообщил египетский информационный портал "Аль-Баляд".

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По его данным, экспертная группа состоит из пяти человек. Сразу после прибытия у них состоялась встреча с представителями силовых структур и компетентных органов по авиационной безопасности при МВД и Министерстве гражданской авиации АРЕ.

В ходе инспекционной поездки, которая запланирована до 10 сентября, эксперты проверят меры безопасности, принятые в каирском международном аэропорте, в том числе новое оборудование. Инспекция затронет системы досмотра пассажиров, ручной клади и багажа с момента захода улетающих в терминалы воздушной гавани вплоть до посадки на борт, оборудование для доставки сумок и чемоданов в багажные отделения лайнеров, а также распределения грузов и контроля за ними в зоне погрузки. Сотрудникам всех служб аэропорта дано указание оказать максимальное содействие российской делегации и отвечать на все интересующие вопросы отметила ранее газета "Аль-Ахрам".

По данным "Аль-Баляд", ссылающегося на властные структуры АРЕ, "египетские авиационные власти выполнили все рекомендации и требования российской стороны по обеспечению безопасности аэропортов, заявленные в ходе предыдущих визитов, в том числе в части оснащения воздушных гаваней новейшим сканирующим оборудованием и радарами".

Модернизация систем видеонаблюдения и досмотра

Ранее власти АРЕ сообщили, что в аэропорту Каира, а также в воздушных гаванях на курортах были установлены современные системы видеонаблюдения и досмотра багажа. На модернизацию было потрачено более $46 млн.

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Речь идет о специальных технических средствах радиолокационного наблюдения с зоной покрытия до трех километров, которые позволяют отслеживать движущиеся объекты и выявлять, в частности, взрывчатку и наркотики. Кроме того, в залах ожидания аэропортов были установлены видеокамеры, позволяющие записывать видео в высоком разрешении. Записи с них хранятся на сервере в течение трех месяцев. В ответ на одно из последних замечаний РФ по поводу относительно свободного доступа сотрудников и рабочих в служебные зоны аэропортов египетская сторона объявила о введении автоматизированных систем прохода персонала по индивидуальным магнитным картам.

По результатам проверки будет подготовлен детальный отчет, который сыграет роль при принятии решения о возобновлении авиасообщения между двумя странами. Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов сообщал, что сначала для российских рейсов будет открыт только аэропорт Каира, однако перед тем, как РФ признает этот аэропорт безопасным, российские специалисты должны провести аудит и сформировать заключение. В интервью ТАСС Соколов отмечал также, что визит российских авиаспециалистов в АРЕ в начале сентября для проверки аэропортов точно не будет заключительным. Ожидается еще визит делегации высокого уровня.

Переговоры о возобновлении авиасообщения с Египтом длятся с конца 2015 года. Авиасообщение было прекращено в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт- Петербург.

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