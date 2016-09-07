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ВОЗ считает весьма вероятной связь между заражением вирусом Зика и микроцефалией

Общество
7 сентября, 20:48 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков
В прежней редакции заявления ВОЗ от 31 марта формулировка была менее определенной
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Fernando Antonio

ЖЕНЕВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила в среду на более категоричную оценку опасности вируса Зика, заявив, что он "весьма вероятно" вызывает отклонения в развитии мозга, включая микроцефалию у новорожденных, а также синдром Гийена-Барре.

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Как сообщила женевская штаб-квартира ВОЗ, ею внесены соответствующие поправки в заявление от 31 марта, касающиеся связи между Зикой, этими отклонениями и нарушениями нервной системы.

В новой редакции заявления ВОЗ говорится, что "наиболее вероятным объяснением" случаев микроцефалии в связи со вспышками болезни Зика представляется "тот факт, что вирус Зика во время беременности является причиной врожденных отклонений в развитии мозга, включая микроцефалию". Подчеркивается также, что заражение вирусом Зика, "весьма вероятно", вызывает синдром Гийена-Барре. В прежней редакции заявления ВОЗ от 31 марта формулировка была менее определенной: говорилось о том, что на основе наблюдений и исследований достигнут "научный консенсус" в том, что "вирус Зика является причиной синдрома Гийена-Барре, микроцефалии и неврологических нарушений".

О вирусе Зика
© EPA/Marcelo Sayao
Впервые лихорадка Зика была выявлена в 1947 году в Уганде и до недавнего времени считалась неопасной для человека. Тем не менее Всемирная организация здравоохранения 1 февраля признала ее распространение в странах Южной и Северной Америки чрезвычайной медицинской ситуацией международного масштаба. Ученые из ряда стран полагают, что вирус Зика у беременных приводит к различным отклонениям в развитии плода. Наиболее тяжелым из них считается микроцефалия: значительное уменьшение размера черепа младенца, приводящее к слабоумию, проблемам со зрением и слухом.

К клиническим признакам лихорадки относятся повышение температуры, озноб, головные боли, боли в мышцах и суставах.

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