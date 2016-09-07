ВОЗ считает весьма вероятной связь между заражением вирусом Зика и микроцефалией

СМИ: Обама пообщался с оскорбившим его президентом ФилиппинМеждународная панорама 7 сентября, 21:31
Госдеп заявил, что пока не может подтвердить планы поездки Керри в ЖеневуМеждународная панорама 7 сентября, 21:23
Эксперты из РФ обсудили план действий с главой Минавиа АРЕЭкономика и бизнес 7 сентября, 21:21
Apple представила второе поколение "умных" часовЭкономика и бизнес 7 сентября, 21:17
Нарышкин высказался за включение в рынок ЕврАзЭС нефти, газа, электроэнергии и лекарствПолитика 7 сентября, 21:14
Минобороны РФ: перехват самолетов США был выполнен пилотами РФ по международным правиламАрмия и ОПК 7 сентября, 21:00
Автомобиль Джона Леннона из клипа на песню "Imagine" ушел с молотка за $202 тысячиКультура 7 сентября, 20:57
ВОЗ считает весьма вероятной связь между заражением вирусом Зика и микроцефалиейОбщество 7 сентября, 20:48
Источник: запрет на международные полеты "Ан" авиакомпаний РФ может вызвать ответные мерыЭкономика и бизнес 7 сентября, 20:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЖЕНЕВА, 7 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила в среду на более категоричную оценку опасности вируса Зика, заявив, что он "весьма вероятно" вызывает отклонения в развитии мозга, включая микроцефалию у новорожденных, а также синдром Гийена-Барре.
Как сообщила женевская штаб-квартира ВОЗ, ею внесены соответствующие поправки в заявление от 31 марта, касающиеся связи между Зикой, этими отклонениями и нарушениями нервной системы.
В новой редакции заявления ВОЗ говорится, что "наиболее вероятным объяснением" случаев микроцефалии в связи со вспышками болезни Зика представляется "тот факт, что вирус Зика во время беременности является причиной врожденных отклонений в развитии мозга, включая микроцефалию". Подчеркивается также, что заражение вирусом Зика, "весьма вероятно", вызывает синдром Гийена-Барре. В прежней редакции заявления ВОЗ от 31 марта формулировка была менее определенной: говорилось о том, что на основе наблюдений и исследований достигнут "научный консенсус" в том, что "вирус Зика является причиной синдрома Гийена-Барре, микроцефалии и неврологических нарушений".