Авторы лучших коллекций Недели моды в Черкесске приглашены на фестиваль искусства Кардена

ЧЕРКЕССК, 8 сентября. /ТАСС/. Дома моды Tasmila и Amalini, модельер Анна Пав, дизайнер студии танца "Таулу", наряды которых признаны лучшими на первой в Карачаево-Черкесии (КЧР) Недели моды, завершившейся в среду в Черкесске, в 2017 году представят свои коллекции на ежегодном фестивале искусства Пьера Кардена в замке маркиза де Сада в Лакосте.

Работы участников модного показа оценивали вице-президент Дома моды Пьера Кардена, представитель кутюрье в России и странах СНГ баронесса Галина де Буар, представитель World Russian Beauty в России и странах СНГ Вадим Хусаинов.

"Все было красиво и интересно. Очень понравилась республика, гостеприимные люди, прекрасная природа. Ждем вас во Франции", - сказала на церемонии награждения Галина де Буар.

Хусаинов отметил, что дизайнеры Кавказа очень талантливые у них большое будущее. "Все работы были достойные. Открытием Недели моды стал молодой Дом моды Amalini из Черкесска, очень понравились сценические костюмы студии танца "Таулу", - сказал он ТАСС.

Авторы лучших коллекций помимо дипломов и приглашения на фестиваль искусств Пьера Кардена, получили от организаторов модного показа сертификаты на €1 тыс., а лучшие модели - сертификаты-приглашения на участие во всероссийском конкурсе красоты MissRussian Beauty, который пройдет 22 сентября в Москве.

За три дня на модном показе в Черкесске были представлены около 20 коллекции, среди них были наряды от Дома моды Пьера Кардена, известного бренда Terani Couture, которые впервые демонстрировали на Севрном Кавказе.

Коллекций победителей

Никого не оставила равнодушным первая эксклюзивная коллекция мусульманских свадебных платьев (Абаи) Домы моды Tasmila (Грозный). Наряды из ткани ручной работы, шелка и кружева, марокканские мотивы, а также ручную вышивку бисером и камнями, безусловно, оценят любители традиций и роскоши.

Известный на Северном Кавказа модельер-дизайнер Анна Пав (Пятигорск) привезла в Черкесск свадебные, вечерние и детские наряды, а студия танца "Таулу" представила сценические костюмы горских народов и порадовала гостей форума танцами в исполнении детей.

Дом моды Amalini (Черкесск), которому всего два года, представил новую коллекцию вечерних платьев. "Мне очень понравилась наряды Amalini - это многообразие моделей, правильное следование модным тенденциям, но с национальным характером. Сейчас востребовано придать объем текстуре либо вышивкой или аппликацией. Это можно взять и нам - компании с мировым именем на заметку", - поделилась с ТАСС впечатлениями представитель Terani Couture в России и странах СНГ Оксана Яковлева.

Ногайские мотивы

Театр моды "Суьюмбике" (Карачаево-Черкесия) получил приглашение на фестиваль искусств в Астане, который пройдет в ноябре этого года. Он показал на неделе моды театрализованное шоу, в котором были представлены наряды крымских, степных и кубанских ногайцев, стилизованные национальные и тотемные костюмы, а также яркие платья, украшенные узорами известных павловопосадских платков. Специально для этого показа был создан тотемный наряд "Юрта", сшитый из войлока и кружева.

В рамках первой в республике недели моды Cherkessk Fashion Week состоялись также шествие победительниц конкурсов красоты, проводившихся в Карачаево-Черкесии в разные годы и детский конкурс моды и красоты "Мини-мисс и мистер КЧР". Победители которого также получили денежные сертификаты и приглашение на участие в различных конкурсах красоты и фестивалях искусств в Москве и Астане.

Показ проводился в Черкесске в гостиничном комплексе Royal Hall с 5 по 7 сентября.