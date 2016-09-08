Военные фотографии ТАСС покажут в Музее блокады Ленинграда в день 75-летия начала осады

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Фотографии военных лет, сделанные фотокорреспондентами ТАСС в блокадном Ленинграде, будут показаны в четверг в Государственном мемориальном музее обороны и блокады города. К 75-летию начала гитлеровской осады города музей подготовил фотовыставку "Блокада в фотографиях", которая представит 50 снимков 1941-44 года, собранных частным коллекционером.

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"Эта выставка - дар Михаила Карисалова, который долгое время собирал фотографии известнейших фотографов, имевших право снимать в блокадном Ленинграде, - рассказал ТАСС директор музея Сергей Курносов. - Эти фотографии не отражают всю глубину трагедии, потому что на работу блокадных фотографов существовала определенная цензура, в том числе внутренняя, но они отражают повседневную жизнь блокадного города. Чтобы наш посетитель еще более проникся этим блокадным бытом, мы представляем подлинные музейные предметы, которые как бы являются иллюстрациями к фотографиям, и тексты блокадных дневников из фондов музея".

Курносов напомнил, что "в блокированном Ленинграде действовал запрет не только на фотографирование, но и на зарисовки, и право запечатлеть город, каким он был в дни тяжелых испытаний, имели лишь отдельные фотокорреспонденты и отдельные художники". Большинство известных сегодня фотографий Ленинграда 1941-1944 годов было сделано военными корреспондентами, работавшими по заданию ленинградского отделения ТАСС, Совинформбюро, редакций газет. Их задачей было уделять внимание жизни города-фронта, стойкости и мужеству его защитников и жителей. "Может быть, нам удастся передать человеческий аспект обороны и блокады Ленинграда, которую мы привыкли воспринимать и как трагическую, и как героическую страницу истории города", - сказал Курносов.

Народный музей

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В этот же день музей откроет выставку новых поступлений - раритетов, переданных жителями города из своих семейных архивов. Ее тема - народный музей, созданный горожанами. "Предметы, которые нам приносят, зачастую сопровождаются одним пожеланием: представить их посетителям музея, обязательно показать. Мы покажем то, что нам подарили в течение последних трех лет", - рассказал директор музея.

Открытием этих выставок Музей обороны и блокады Ленинграда возобновит работу после трехмесячного перерыва, который был вызван ремонтом. В ходе ремонта в здании заменили оконные рамы в полном соответствии с проектом 1903 года и модернизировали систему парового отопления, чтобы создать в музейных залах микроклимат, комфортный и для посетителей, и для сохранности экспонатов.

Днем на Соляном переулке, где расположен Музей, пройдет памятное мероприятие, посвященное 75-летию начала блокады. В нем примут участие ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда.

В экспозиции - не более 4% коллекции

В планах музея - модернизация экспозиции на существующих площадях, связанная в том числе с предстоящей в ближайшие годы серией ремонтов здания. "В перспективе у музея еще закрытие на ремонты, мы задумываемся о модернизации экспозиции на существующих площадях", - сказал Курносов. Разработка новой экспозиции начнется уже в конце 2016 года.

Музей ведет свою историю с апреля 1944 года, когда здесь открылась первая выставка, посвященная подвигу ленинградцев. Его судьба оказалась непростой: он был раскассирован в ноябре 1952 года из-за "ленинградского дела", а экспонаты переданы в другие учреждения, часть их уничтожили.

Музей возродили в 1989 году по многочисленным просьбам блокадников и их потомков, так же, как в 1944 году, передавшим в его фонды свои семейные реликвии. Сейчас в коллекции музея более 50 тысяч артефактов, однако из-за нехватки площадей демонстрируется менее 4%. В 2015 году музей посетили около 60 тысяч человек, за последние три года его посещаемость выросла в два раза.