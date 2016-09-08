Заключительный этап Всероссийских спортивных игр школьников стартует в ВДЦ "Орленок"

КРАСНОДАР, 8 сентября. /ТАСС/. Заключительный этап VI Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" стартует в четверг во Всероссийском детском центре "Орленок" в Краснодарском крае. Игры продлятся до 29 сентября, сообщает пресс-служба ВДЦ.

"Президентские спортивные игры - это соревнования между командами общеобразовательных организаций Российской Федерации. Чтобы попасть в финал состязаний ребята выдержали большую конкуренцию на школьном, муниципальном и региональном этапах. В самом массовом, школьном этапе соревнований приняло участие более шести миллионов учащихся пятых - 11-х классов в возрасте от 11 до 16 лет", - говорится в сообщении.

На заключительный четвертый всероссийский этап в ВДЦ "Орленок" приедут около 1700 участников из 85 субъектов Российской Федерации. Соревнования пройдут в командном и общекомандном зачетах. Победителей будут определять в четырех обязательных видах спорта: баскетбол, настольный теннис, плавание, шашки и в трех дополнительных - лапта, велоспорт-маунтинбайк, тэг-регби.

Организаторами всероссийского этапа Игр являются Министерство образования и науки Российской Федерации и Министерство спорта РФ. Игры проводятся при участи общероссийских федераций по видам спорта и Всероссийского детского центра "Орленок". "Президентские спортивные игры" проходят с 2011 года.