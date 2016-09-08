Патриарх Кирилл прибыл на восток Чукотки и совершил молебен

ПОСЕЛОК ЛАВРЕНТИЯ (Чукотка), 8 сентября. /ТАСС/. Патриарх Кирилл совершил молебен в храме Архангела Михаила в поселке Лаврентия на одноименном мысе на востоке Чукотки у берегов Берингова пролива.

Он прилетел в поселок на самолете Ан-26 вместе с журналистами.

"Рад приветствовать вас, дорогие жители поселка Лаврентия, вы живете в очень важном и красивом месте, на самом востоке, где восходит солнце, - сказал патриарх. - И сегодня нас встретило ясное солнце, голубое небо, голубой океан. Замечательное название поселка - в честь святого Лаврентия; история его связана с героизмом людей: какая должна была быть сила духа, чтобы добраться сюда, освоить эти места. Но не меньшая сила духа нужна и тем, кто живет здесь сегодня, а сила духа проистекает из веры".

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 31 августа начал многодневный первосвятительский визит в регионы Сибири и Дальнего Востока.