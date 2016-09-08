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СМИ: китайский остров Хайнань за семь месяцев посетили свыше 30 тысяч россиян

Общество
8 сентября, 7:24 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев
Увеличению числа туристов способствует возобновление прямого авиасообщения между Москвой и городом Хайкоу
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ПЕКИН, 8 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Число туристов из России, за первые семь месяцев текущего года посетивших остров Хайнань (Южный Китай), увеличилось в годовом выражении на 23,08% - до 30,3 тысячи человек. Как сообщило агентство Синьхуа, впервые за несколько лет наметился приток россиян на китайский остров.

По его информации, увеличению числа туристов способствует возобновление прямого авиасообщения между Москвой и городом Хайкоу, а также запуск чартерных рейсов по маршрутам Хайкоу - Хабаровск и Хайкоу - Красноярск. Ожидается, что к концу года будут запущены рейсы из Новосибирска, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга.

В 2011 году Хайнань посетили 228 тысяч россиян, в 2012-м - 192 тысячи, в 2013-м - 125 тысяч, в 2014-м - 93 тысячи, а в 2015 году - 40 тысяч.

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