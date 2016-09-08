Десятки авиарейсов задержаны в Симферополе из-за военных учений "Кавказ-2016"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Вылет порядка 40 рейсов, половина из которых - в Москву, задержан в четверг в аэропорту столицы Крыма в связи с проведением военных учений "Кавказ-2016". Вылет еще семи рейсов отменен, сообщается на онлайн-табло аэропорта.
По данным на 06:30 мск, в числе отмененных - три рейса в Москву, по одному - в Белгород, Минводы, Краснодар, Новый Уренгой. Кроме того, задержан вылет 39 рейсов, в том числе 21 рейс в Москву, три рейса в Санкт-Петербург, по два в Нижневартовск, Уфу, Екатеринбург, Минводы и Волгоград; по одному - в Мурманск, Пензу, Челябинск, Новосибирск, Сургут.
На сайте аэропорта указано, что в четверг, 8 сентября, "в связи с проведением военных учений "Кавказ-2016" с целью обеспечения безопасности полетов гражданской авиации воздушное пространство будет закрыто с 08:30 мск до 12:30 мск". "В данный временной промежуток прием и отправление рейсов в аэропорту столицы Крыма осуществляться не будет", - говорится в сообщении.
Накануне на сайте "Аэрофлота" отмечалось, что компания отменила 8 сентября шесть рейсов из Москвы в Южный федеральный округ из-за стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2016". Отменены рейсы SU1158/1159 Шереметьево - Ростов - Шереметьево, SU1138/1139 Шереметьево - Сочи - Шереметьево, SU1636/1637 Шереметьево - Симферополь - Шереметьево. Также изменяется расписание еще 10 рейсов из Москвы в города Южного федерального округа.
Стратегические учения "Кавказ-2016" проходят на юге России с 5 по 10 сентября. В них участвуют около 12,5 тыс.