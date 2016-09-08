Воронежская семья дала новорожденному сыну имя Сталин

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ВОРОНЕЖ, 8 сентября. /ТАСС/. Воронежская семья дала своему новорожденному сыну имя Сталин. Об этом ТАСС сообщили в управлении ЗАГС региона.
"В этом году было зарегистрировано необычное мужское имя - Сталин. Воронежская семья осознано приняла такое решение. На нашей памяти это первый случай. Учет имен в управлении ведется с 2002 года, за последние 12 лет таких имен в Воронежской области точно не было", - уточнили там.
По данным воронежского ЗАГСа, за первое полугодие 2016 года самыми популярными именами в регионе стали имена Артем и Мария. Среди редких имен встречались Мадонна, Рафаэль, Граф, Каклик, Хрусталина, Ярополк, Юнус.
В 2014 году в Перми родители назвали ребенка Люцифером, в Свердловской области - Тагилом. В 2015 году в Свердловской области родились мальчики Крым и Теон (в честь героя американского телесериала "Игра престолов" - прим. ТАСС).