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Дефицит средств от комаров ощущается в Сингапуре после обнаружения вируса Зика

Общество
8 сентября, 10:43 UTC+3 СИНГАПУР /Корр. ТАСС, Евгений Соловьев
Спрос на подобные товары в последние дни вырос как минимум в десять раз
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СИНГАПУР, 8 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Представители крупнейшей в Сингапуре торговой сети FairPrice обратились к покупателям с призывом не запасаться антикомариными средствами, спрос на которые резко возрос после обнаружения в стране вируса Зика. Как сообщила газета Straits Times, подобные товары в последние дни почти полностью исчезли с полок магазинов.

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", - рассказал журналистам исполнительный директор Сиа Киан Пэн. - Действительно, иногда в некоторых наших магазинах ощущается дефицит таких препаратов, но никаких перебоев с дополнительными поставками не наблюдается". Представитель FairPrice призвал "приобретать подобные товары только по необходимости, не создавая "стратегических запасов".

Между тем, по сообщениям местных СМИ, в некоторых сингапурских магазинах в последнее время резко выросли цены на средства борьбы с комарами, в отдельных торговых сетях они подскочили на 100%.

Республика объявила о первом случае заражения вирусом Зика на ее территории 27 августа. К настоящему моменту число инфицированных приблизилось к отметке 300 человек. Заболевание также было выявлено у двух беременных женщин. Власти проинформировали, что за первые восемь месяцев текущего года установлен рекорд по числу заболевших лихорадкой денге - более 11 тыс. человек. Согласно прогнозу местного Минздрава, число инфицированных этим вирусом по итогам года побьет исторический рекорд в 30 тыс. Оба заболевания распространяются комарами Aedes aegypti.

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