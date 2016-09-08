Матвиенко: официально не работающие россияне должны сами делать взносы в ОМС

УХАНЬ (Китай), 8 сентября. /ТАСС/. Граждане трудоспособного возраста, не работающие официально, должны сами платить взносы в систему обязательного медицинского страхования (ОМС), заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос ТАСС.

Она отметила, что речь идет исключительно о тех, кто "находится в трудоспособном возрасте, прекрасно себя чувствует, естественно, где-то работает, потому что они не могут жить без средств существования, но при этом не считают необходимым вносить взносы в систему ОМС". Сенатор заявила, что "это неправильно", а для исправления ситуации нужно "провести сверку".

"Неработающие граждане трудоспособного возраста должны встать в налоговый учет, они должны сообщать о своих доходах", - отметила Матвиенко.

По ее мнению, необходимо "выявить этих граждан и обязать их вносить ежемесячно платежи в том объеме, в котором оплачивают за них медицинскую помощь бюджеты субъектов федерации".

При этом глава Совфеда подчеркнула, что в процессе урегулирования проблемы оплаты медуслуг для неработающих граждан не должны нарушаться их конституционные права. Она также заверила, что государство продолжит оплачивать медицинское обслуживание россиян, которые по разным причинам работать не могут, например, пенсионеров и инвалидов.

Ранее на заседании Межрегионального банковского совета Матвиенко со ссылкой на данные Счетной палаты заявила, что российские регионы переплачивают за неработающее население в социальные фонды 40 млрд руб. По ее мнению, надо уменьшить нагрузку на региональные бюджеты путем повышения эффективности налоговой системы и введения контроля за доходами неработающих официально граждан.