Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 64.38
€ 72.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матвиенко: официально не работающие россияне должны сами делать взносы в ОМС

Общество
8 сентября, 11:08 UTC+3 УХАНЬ (Китай) (Китай) 8, сентября. /ТАСС
По мнению спикера Совета Федерации, неработающие граждане трудоспособного возраста должны встать на налоговый учет и сообщать о своих доходах
Материал из 1 страницы
© Алексей Павлишак/ТАСС

УХАНЬ (Китай), 8 сентября. /ТАСС/. Граждане трудоспособного возраста, не работающие официально, должны сами платить взносы в систему обязательного медицинского страхования (ОМС), заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопрос ТАСС.

Она отметила, что речь идет исключительно о тех, кто "находится в трудоспособном возрасте, прекрасно себя чувствует, естественно, где-то работает, потому что они не могут жить без средств существования, но при этом не считают необходимым вносить взносы в систему ОМС". Сенатор заявила, что "это неправильно", а для исправления ситуации нужно "провести сверку".

"Неработающие граждане трудоспособного возраста должны встать в налоговый учет, они должны сообщать о своих доходах", - отметила Матвиенко.

Смотрите также

ВЦИОМ: 73% россиян получают "белые" зарплаты
Уровень безработицы в России снизился до минимума с октября 2015 года
В России зарегистрировано менее 1 млн безработных

По ее мнению, необходимо "выявить этих граждан и обязать их вносить ежемесячно платежи в том объеме, в котором оплачивают за них медицинскую помощь бюджеты субъектов федерации".

При этом глава Совфеда подчеркнула, что в процессе урегулирования проблемы оплаты медуслуг для неработающих граждан не должны нарушаться их конституционные права. Она также заверила, что государство продолжит оплачивать медицинское обслуживание россиян, которые по разным причинам работать не могут, например, пенсионеров и инвалидов.

Ранее на заседании Межрегионального банковского совета Матвиенко со ссылкой на данные Счетной палаты заявила, что российские регионы переплачивают за неработающее население в социальные фонды 40 млрд руб. По ее мнению, надо уменьшить нагрузку на региональные бюджеты путем повышения эффективности налоговой системы и введения контроля за доходами неработающих официально граждан.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
Персоны
Матвиенко, Валентина Ивановна
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Спецназ ФСИН показал навыки представителям тюремных ведомств 13 стран
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
8
Патриарх Кирилл освятил новый собор Рождества Христова в Южно-Сахалинске
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава ПКР поблагодарил белоруса, пронесшего флаг РФ на открытии Паралимпиады
2
СМИ: Россия может принять "Евровидение" вместо Украины
3
Белорусские спортсмены пронесли флаги России на церемонии открытия Паралимпиады-2016
4
Израильский истребитель нанес удар по сирийским позициям в Эль-Кунейтре
5
Премьер Армении подал в отставку
6
СМИ: теннисистка Дьяченко подозревается в участии в договорном матче
7
"Белый лебедь" России преодолеет систему ПРО
Темы дня
Реклама