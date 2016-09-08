Туроператоры не фиксируют внештатных ситуаций из-за закрытия южных аэропортов

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Работа с туристами ведется в штатном режиме, несмотря на закрытие аэропортов Симферополя, Анапы, Краснодара и Ростова-на-Дону из-за военных учений.
Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров.
"По словам представителей туроператорских компаний, туристы с пониманием относятся к ситуации. Никаких крупных внештатных ситуаций пока не зафиксировано", - говорится в сообщении организации.
Накануне компания "Аэрофлот" сообщила об отмене 8 сентября шести рейсов из Москвы в Южный федеральный округа из-за стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2016". Отменены рейсы SU1158/1159 Шереметьево - Ростов - Шереметьево, SU1138/1139 Шереметьево - Сочи - Шереметьево, SU1636/1637 Шереметьево - Симферополь - Шереметьево. Также изменяется расписание еще 10 рейсов из Москвы в города Южного федерального округа.
Стратегические учения "Кавказ-2016" проходят на юге России с 5 по 10 сентября. В них участвуют около 12,5 тыс. военных.