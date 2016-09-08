Кадыров опроверг слухи о падении с лошади

ГРОЗНЫЙ, 8 сентября. /ТАСС/. Врио главы Чечни опроверг слухи о получении травмы при падении с лошади.

По словам Кадырова, он не сидел в седле около двух месяцев.

"Чтобы упасть с лошади, нужно, как минимум, оказаться на ней. Удивляет, что отдельные люди верят в явную ложь. Нет ни единого дня, чтобы я не посещал населенные пункты, организации, предприятия, не занимался спортом, кто-то же должен заметить, что изменилась походка, начал хромать", - написал Кадыров на своей странице в Instagram.

По его словам, сплетни напомнили ему о любимых лошадях, в частности о жеребце Арабка, подаренном наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, на котором ездит Кадыров. "Полчаса пролетели подобно мгновению, дал волю скакуну. С лошади не грех падать! Главное в жизни - не упасть лицом в грязь!" - отметил Кадыров.

Ранее в сентябре с соцсетях появились сообщения о том, что глава Чечни упал с лошади и получил травмы.

Дорогие друзья! Думаю, что многие из вас слышали слухи, а честно говоря, сплетни о моём падении с лошади и полученной при этом травме. Небылица! Я почти два месяца не был в седле. Не имел для этого времени. Чтобы упасть с лошади, нужно, как минимум, оказаться на ней. Удивляет, что отдельные люди верят в явную ложь. Я публичный человек, каждый день на виду у сотен и тысяч человек. Нет ни единого дня, чтобы я не посещал населённые пункты, организации, предприятия, не занимался спортом. Кто-то же должен заметить, что изменилась походка, начал хромать. Но сплетни напомнили мне про любимых лошадей, особенно о жеребце "Арабка", подаренном дорогим БРАТОМ, наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Зайд ан-Нахайяном. Это очень послушная лошадь. Она удивительно тонко чувствует седока, прислушивается к малейшему движению рук, ног. Я хорошо поездил по склонам и холмам. В седле я чувствую себя уверенно! Полчаса пролетели, подобно мгновению. Дал волю скакуну! С лошади не грех падать! Главное в жизни - не пасть лицом в грязь! #Кадыров #Россия #Чечня #Лошадь Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Сен 8 2016 в 2:29 PDT