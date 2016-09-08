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Аэропорт столицы Крыма возобновил отправку и прием самолетов

Общество
8 сентября, 13:41 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Татьяна Кузнецова
Задержаны 46 рейсов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Татьяна Кузнецова/. Аэропорт столицы Крыма города Симферополя, воздушное пространство над которым было закрыто из-за военных учений "Кавказ-2016", возобновил отправку и прием воздушных судов. По последним данным, задержан вылет 46 рейсов, следует из данных на онлайн-табло аэропорт.

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"Отправка и прием рейсов возобновлена, первый рейс вылетел в пункт назначения в 12.37 мск. Далее рейсы будут вылетать согласно данным на онлайн-табло", - сказала ТАСС официальный представитель симферопольского аэропорта.

Как сообщал ТАСС, воздушное пространство над аэропортом "Симферополь" было закрыто с 08.30 мск четверга "в связи с проведением военных учений "Кавказ-2016" с целью обеспечения безопасности полетов гражданской авиации".

По данным на онлайн-табло, в течение сегодняшнего дня уже задержано 46 рейсов, в том числе 27 в Москву. Еще восемь рейсов отменены.

Стратегические учения "Кавказ-2016" проходят на юге России с 5 по 10 сентября. В них участвуют около 12,5 тыс. военных.

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