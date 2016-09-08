Долгов: интерес детей к истории и здоровью - залог процветания России

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Интерес детей к истории России, здоровому образу жизни, дискуссиям по вопросам патриотизма, противодействия экстремизму и террору - залог процветания страны. Об этом заявил в четверг уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.
"Участвую во Всероссийском детском форуме в Калужской области, - сказал он. - Вместе с детьми со всей страны обсуждаем важнейшее. Среди тем - изучение истории России, укрепление духовно-нравственных ценностей, патриотизма, здоровый образ жизни, дети против войны, террора и экстремизма".
"Заинтересованное участие ребят из всех регионов России в этих дискуссиях - залог успешного решения проблем для процветания Родины", - подчеркнул Долгов.
Всероссийский детский форум проводится с 2015 года. На этот раз он проходит в Калужской области. В его работе принимают участие более 700 участников из регионов РФ - как детей, так и взрослых.