Открывая мир: автостопом по Турции и в Марокко за инжиром

Куда отправиться на отдых в бархатный сезон, как проехать всю Турцию с минимальными затратами и где попробовать самый вкусный инжир - читайте в подборке ТАСС

Сентябрь в Батуми

Развернуть © Михаил Почуев/ТАСС © Михаил Почуев/ТАСС

Раздумываете над тем, куда поехать в бархатный сезон? Хорошим выбором станет Батуми. Грузинский черноморский курорт попал в рейтинг версии Forbes как одно из 10 популярных мест для отдыха в этот период. Журнал совместно с сервисом бронирования отелей RoomGuru.ru составил список на основе поисковых запросов туристов, которые выбирали популярные курортные города и острова для отдыха в бархатный сезон.

СПЕЦПРОЕКТ Хинкали, цинандали, Алаверди. Выходные в Грузии О том, куда можно поехать и что посмотреть в этой стране, если у вас есть всего три дня, - в спецпроекте ТАСС

Авторы рейтинга отмечают, что "самый развитый черноморский курорт Грузии - город Батуми привлекает гостей как хорошим пляжным отдыхом, так и своей богатой историей, древними крепостями и уникальными архитектурными памятниками". Посещающим Батуми предлагается также оценить местную кухню в ресторанах и посетить колоритные рынки и винные лавки "чтобы прочувствовать атмосферу Грузии".

Forbes сообщает, что в сентябре 2016 года в Батуми для любителей музыки и кино планируется множество мероприятий: с 17 по 23 сентября на курорте пройдет Батумский музыкальный фестиваль, а с 18 по 25 сентября - международный кинофестиваль авторского кино BIAF.

Авторы рейтинга также подсчитали стоимость авиаперелета на двоих из Москвы и обратно и недели проживания вдвоем в недорогом отеле на курорте. Так, перелет обойдется желающим отдохнуть в Батуми в 39 тысяч рублей, а проживание в гостинице - 32 тысячи рублей.

По Турции на попутках

Развернуть © Александр Демьянчук/ТАСС © Александр Демьянчук/ТАСС

Путешествовать можно и с наименьшими затратами, например, как три российских студента, которые решили проехать автостопом всю Турцию с востока на запад.

Учащиеся одного из вузов Санкт-Петербурга Сергей Павлов, Ирина Деркова и Юлия Чирочкина уже проехали на попутках около полутора тыс. километров, посетив почти все черноморское побережье республики. "Турция - замечательная страна. И все ее красоты мы можем увидеть вот так, путешествуя автостопом", - сказала Чирочкина. По словам путешественников, они сменили большое количество машин, пока доехали до самой северной провинции Турции, Кастамону.

"Мы познакомились с очень многими хорошими людьми. Посмотрели достопримечательности разных городов, исторические и туристические места. Пока никаких проблем у нас не было", - поделился Павлов. Как он рассказал, дальнейшая цель студентов добраться до побережий Эгейского и Средиземного морей на юго-западе страны и с минимальными затратами завершить это путешествие, которое началось месяц назад в Санкт-Петербурге.

За инжиром - в Марокко

Развернуть © AP Photo/Michel Euler © AP Photo/Michel Euler

Сентябрь - месяц урожая. В эти дни в небольшом марокканском городке Таунат, расположенном в регионе Фес-Мекнес на севере королевства, начался национальный Фестиваль инжира.

Праздник, организованный местными властями совместно с крестьянами, посвящен не только вкусовым достоинствам этого экзотического плода, но и красотам северных районов королевства.

Как утверждают сами марокканцы, самый вкусный и нежный инжир растет в районе северного города Уаззан. В народе говорят, что пробовать инжир из Уаззана надо на месте, поскольку до других районов и провинций королевства он, скорее всего, не доедет в потребном виде из-за своей исключительной нежности.

Инжир, как и многие другие сладкие плоды, используется марокканскими кулинарами не только при приготовлении десертных блюд, но и в качестве пикантного сопровождения поджаренного на углях мяса.

Помимо инжира, гости праздника могут попробовать и другие фрукты и ягоды, которыми славится север королевства. Например, сочные дыни или ароматный виноград.

В Тадж-Махал на самолете

Развернуть © Julian Finney/Getty Images © Julian Finney/Getty Images

Хорошие новости для тех, кто предпочитает дальние поездки. Иностранным туристам, намеревающимся посетить один из символов Индии - мавзолей Тадж-Махал, возможно, вскоре не придется прилетать в столицу страны и добираться до достопримечательности еще 200 км по загруженным дорогам.

СПЕЦПРОЕКТ Вокруг света: лучшие места стран БРИКС Достопримечательности Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки - в материале ТАСС

Для всеобщего удобства в районе города Агра в непосредственной близости от известного беломраморного мавзолея появится современный международный аэропорт. Взлетно-посадочную полосу для пассажирских рейсов планируется разместить на территории старого военного аэродрома. Подготовительные работы планируется завершить их к марту 2017 года.

Согласно официальным данным, Агру ежегодно посещает около 6,5 млн индийских туристов и 700 тыс. иностранцев.

Город по-своему уникален, поскольку поблизости расположено множество памятников старины. В XVI-XVII веках там находилась столица Империи Великих Моголов, считавшаяся символом великодержавной роскоши.