Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Открывая мир: автостопом по Турции и в Марокко за инжиром

Общество
9 сентября, 16:00 UTC+3
Интересные места и события - в подборке ТАСС
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Lefteris Pitarakis

Куда отправиться на отдых в бархатный сезон, как проехать всю Турцию с минимальными затратами и где попробовать самый вкусный инжир - читайте в подборке ТАСС

Сентябрь в Батуми

© Михаил Почуев/ТАСС
© Михаил Почуев/ТАСС

Раздумываете над тем, куда поехать в бархатный сезон? Хорошим выбором станет Батуми. Грузинский черноморский курорт попал в рейтинг версии Forbes как одно из 10 популярных мест для отдыха в этот период. Журнал совместно с сервисом бронирования отелей RoomGuru.ru составил список на основе поисковых запросов туристов, которые выбирали популярные курортные города и острова для отдыха в бархатный сезон.

СПЕЦПРОЕКТ
Хинкали, цинандали, Алаверди. Выходные в Грузии
О том, куда можно поехать и что посмотреть в этой стране, если у вас есть всего три дня, - в спецпроекте ТАСС

Авторы рейтинга отмечают, что "самый развитый черноморский курорт Грузии - город Батуми привлекает гостей как хорошим пляжным отдыхом, так и своей богатой историей, древними крепостями и уникальными архитектурными памятниками". Посещающим Батуми предлагается также оценить местную кухню в ресторанах и посетить колоритные рынки и винные лавки "чтобы прочувствовать атмосферу Грузии".

Forbes сообщает, что в сентябре 2016 года в Батуми для любителей музыки и кино планируется множество мероприятий: с 17 по 23 сентября на курорте пройдет Батумский музыкальный фестиваль, а с 18 по 25 сентября - международный кинофестиваль авторского кино BIAF.

Авторы рейтинга также подсчитали стоимость авиаперелета на двоих из Москвы и обратно и недели проживания вдвоем в недорогом отеле на курорте. Так, перелет обойдется желающим отдохнуть в Батуми в 39 тысяч рублей, а проживание в гостинице - 32 тысячи рублей.

По Турции на попутках

© Александр Демьянчук/ТАСС
© Александр Демьянчук/ТАСС

Путешествовать можно и с наименьшими затратами, например, как три российских студента, которые решили проехать автостопом всю Турцию с востока на запад.

СПЕЦПРОЕКТ
Куда глаза глядят: 10 стран, куда можно поехать, не оформляя заранее визу
Куда можно отправиться, если вы решили взять отпуск в последний момент, - в материале ТАСС

Учащиеся одного из вузов Санкт-Петербурга Сергей Павлов, Ирина Деркова и Юлия Чирочкина уже проехали на попутках около полутора тыс. километров, посетив почти все черноморское побережье республики. "Турция - замечательная страна. И все ее красоты мы можем увидеть вот так, путешествуя автостопом", - сказала Чирочкина. По словам путешественников, они сменили большое количество машин, пока доехали до самой северной провинции Турции, Кастамону.

"Мы познакомились с очень многими хорошими людьми. Посмотрели достопримечательности разных городов, исторические и туристические места. Пока никаких проблем у нас не было", - поделился Павлов. Как он рассказал, дальнейшая цель студентов добраться до побережий Эгейского и Средиземного морей на юго-западе страны и с минимальными затратами завершить это путешествие, которое началось месяц назад в Санкт-Петербурге.

За инжиром - в Марокко

© AP Photo/Michel Euler
© AP Photo/Michel Euler

Сентябрь - месяц урожая. В эти дни в небольшом марокканском городке Таунат, расположенном в регионе Фес-Мекнес на севере королевства, начался национальный Фестиваль инжира.

Праздник, организованный местными властями совместно с крестьянами, посвящен не только вкусовым достоинствам этого экзотического плода, но и красотам северных районов королевства.

Смотрите также
Тегеран, Иран
Иран для гурманов: от кальяна до самовара

Как утверждают сами марокканцы, самый вкусный и нежный инжир растет в районе северного города Уаззан. В народе говорят, что пробовать инжир из Уаззана надо на месте, поскольку до других районов и провинций королевства он, скорее всего, не доедет в потребном виде из-за своей исключительной нежности.

Инжир, как и многие другие сладкие плоды, используется марокканскими кулинарами не только при приготовлении десертных блюд, но и в качестве пикантного сопровождения поджаренного на углях мяса.

Помимо инжира, гости праздника могут попробовать и другие фрукты и ягоды, которыми славится север королевства. Например, сочные дыни или ароматный виноград. 

В Тадж-Махал на самолете

© Julian Finney/Getty Images
© Julian Finney/Getty Images

Хорошие новости для тех, кто предпочитает дальние поездки. Иностранным туристам, намеревающимся посетить один из символов Индии - мавзолей Тадж-Махал, возможно, вскоре не придется прилетать в столицу страны и добираться до достопримечательности еще 200 км по загруженным дорогам.

СПЕЦПРОЕКТ
Вокруг света: лучшие места стран БРИКС
Достопримечательности Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки - в материале ТАСС

Для всеобщего удобства в районе города Агра в непосредственной близости от известного беломраморного мавзолея появится современный международный аэропорт. Взлетно-посадочную полосу для пассажирских рейсов планируется разместить на территории старого военного аэродрома. Подготовительные работы планируется завершить их к марту 2017 года.

Согласно официальным данным, Агру ежегодно посещает около 6,5 млн индийских туристов и 700 тыс. иностранцев. 

Город по-своему уникален, поскольку поблизости расположено множество памятников старины. В XVI-XVII веках там находилась столица Империи Великих Моголов, считавшаяся символом великодержавной роскоши.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
2
Мемориальная доска радиожурналисту Матвею Фролову открыта в Петербурге
14
Собянин открыл выставку археологических находок "Моей улицы"
3
Спецназ ФСИН показал навыки представителям тюремных ведомств 13 стран
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков не стал комментировать изданный в Приднестровье указ о начале присоединения к РФ
2
В Татарстане школьник умер во время урока русского языка
3
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
4
Минфин сообщил об исчерпании Резервного фонда в 2017 году
5
"Евровидение-2017" пройдет в Киеве
6
В Подмосковье неизвестные отобрали оружие и документы у фельдъегерей
7
Саакашвили обиделся на решение провести "Евровидение-2017" не в Одессе, а в Киеве
Темы дня
Реклама