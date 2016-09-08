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В Думе предложили ввести водительские права с 16 лет под присмотром взрослых

Общество
8 сентября, 15:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
Депутат от КПРФ Олег Смолин предлагает по достижении 16-летнего возраста выдавать права c пометкой U (юношеские), которые будут действовать до 18 лет
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по образованию Олег Смолин (КПРФ) внес в Госдуму законопроект о введении юношеских водительских удостоверений для граждан от 16 до 18 лет. Копия законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

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Согласно тексту законопроекта, право на управление транспортными средствами категории "В" под контролем людей, уже обладающих "взрослыми" правами, предоставляется лицам в возрасте от 16 до 18 лет. "Российские национальные водительские удостоверения с пометкой "U" (юношеские) выдаются указанным лицам по достижении ими шестнадцатилетнего возраста. Срок действия такого удостоверения истекает по достижении указанными лицами восемнадцатилетнего возраста", - говорится в законопроекте.

Смолин предлагает также установить административную ответственность за управление транспортным средством лицом, имеющим юношеские права, в отсутствие взрослых опытных водителей. За такое правонарушение, по замыслу автора, следует наказывать административным штрафом от 2500 до 5000 рублей.

По мнению депутата, законопроект позволит развивать навыки вождения гражданам, достигшим возраста 16 лет. "Принятие законопроекта повысит безопасность управления транспортными средствами молодыми людьми, достигшими возраста 18 лет", - отмечается в пояснительной записке.

"Законопроект разработан с учетом положительного опыта выдачи юношеских водительских удостоверений, который ранее имел место в СССР", - говорится в ней.

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