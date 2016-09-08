Путин ознакомился с новыми разработками "оборонного" НПО "Сплав"

ТУЛА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин перед проведением совещания по проблематике использования потенциала ОПК в производстве высокотехнологичной гражданской продукции посетил выставку, посвященную этому вопросу.

Президент РФ прибыл на "НПО "Сплав", на площадях которого организована выставка. Главе государства, в частности, продемонстрировали линейку медицинских аппаратов. В частности, среди перспективных разработок НПО "Сплав" - автоматизированные диагностические и лечебные комплексы поддержания жизнедеятельности человека. Также на выставке представлены уникальные сплавы для имплантов, хирургический лазер, медицинские морозильники, рентгенологическое оборудование. Среди других экспонатов - санки для паралимпийцев-хоккеистов, аппараты малой механизации для различных работ, например, строительства дорог, мобильные мотопомпы. Главе государства показали отечественные газотурбинные аппараты, такие планируется использовать в проекте "Турецкий поток", пояснили Путину.

"Пригодится, я думаю", - ответил президент.

Во время посещения выставки главе государства также рассказали о проекте создания индустриального кластера на базе завода "Октава". Ранее предприятие занималось производством различного радиооборудования, именно в микрофон, изготовленный на "Октавае", первый космонавт Юрий Гагарин сказал свое знаменитое "Поехали". Сейчас основные площади завода пустуют, и производство будет переведено на новое место. В рамках проекта на площадях бывшего завода планируется, в том числе, разместить Высшую технологическую школу, уникальный музей станкостроения, кванториум (образовательное пространство для детей).

Президент РФ поинтересовался, подумали ли при переводе предприятия о судьбе его работников, в частности, о том, как они будут добираться до места работы на новом месте. "Нужно подумать о людях. Нужно подумать, как они будут добираться, нужно также специальные шаттлы организовывать. Делая одно хорошее дело, ни в коем случае нельзя создавать какие-то проблемы", - сказал Путин.

Он в целом позитивно оценил проект. "Хороший проект. Может получиться и красиво, и интересно. Только о людях, которые там сегодня работают, не забывайте", - сказал Путин.