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СМИ: в России может появиться "лингвистическая полиция"

Общество
8 сентября, 15:38 UTC+3
Для создания такой "полиции" нужно пересмотреть закон о государственном языке, считают филологи
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Учителя словесности предложили создать в России "лингвистическую полицию", которая станет защищать русский язык от большого количества иностранных заимствований.

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Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на председателя исполкома ассоциации учителей литературы и русского языка Романа Дощинского.

"Посмотрите сейчас на названия наших кафе, магазинов – это создает тот самый процент, который обеспечивает языковую среду для ребенка. То есть он видит искаженные облики слов, видит слова, где латиница перемешана с кириллицей. И он это впитывает", - цитирует агентство слова Дощинского. 

Как отметил филолог, для создания такой "полиции" нужно пересмотреть закон о государственном языке. По словам Дощинского, подобный закон есть во Франции, он регулирует процент заимствованных слов. 

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