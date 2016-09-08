В Петербурге опубликован блокадный дневник школьницы Тани Вассоевич

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко, Юлия Андреева/. Впечатления ленинградской школьницы Тани Вассоевич от пожара Бадаевских складов, голода, гибели близких, эвакуации сохранила "Общая тетрадь", первая запись в которой сделана 22 июня 1941 года, последняя 1 июня 1945 года.

"Военный дневник моей матери издан в Петербурге полуторатысячным тиражом, дополнительный тираж заказала администрация Ямало-Ненецкого автономного округа для того, чтобы вести военно-патриотическую работу", - рассказал ТАСС профессор Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Вассоевич.

Репринтное издание воспроизводит страница за страницей дни войны, блокады, эвакуации, воспоминания о счастливой довоенной жизни и сопровождаются рисунками, выполненными цветными карандашами.

День начала блокады

В дневнике подробно описано 8 сентября, когда фашисты первые бомбили Ленинград.

"8/IX. Часов в 7-8 вечера - тревога. Сильно стреляли зенитки, мы очень испугались, т.к. думали, что это рвутся бомбы. Я побежала в бомбоубежище, мама на пожарный пост", - пишет Таня.

"Когда тревога кончилась и мы вышли, то я увидела на голубом небе большое розовое облако, но не обратила на него внимания, т.к. думала, что это самое обыкновенное облако, розовое от солнца, но увидала, что все смотрят на него, и узнала, что это дым от пожара. Все обсуждали, что могло гореть. Как объявили по радио, горели Бадаевские склады. К вечеру, когда стало темнеть, облако не расходилось, а только стало красным на темном небе", - написала девочка.

На Бадаевских складах сгорел запас продовольствия и в Ленинграде начался голод, норма выдачи хлеба снижалась до "125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам", как писала блокадная муза Ольга Берггольц.

Далее Таня Вассоевич с грустью сообщает, что 1 сентября не начались занятия в школе, "с 20 сентября начали бомбить Петроградскую (сторону), с 11 октября Василеостровский район. 15 октября выпал снег. 3 ноября начались занятия в школе". Перед эвакуацией в апреле 1942 года Таня Вассоевич начертила в дневнике диаграмму нормы хлеба иждивенцам с июля, когда выдавали 400 граммов хлеба в сутки, до минимальных 125 граммов зимой и 300 граммов с 11 февраля 1942 года.

Эвакуация и победа

"2 апреля 1942 года. Мы уселись в вагоне у окна. Поезд отправился вместо 8 часов утра в 5 часов вечера". Дневник наполнился картинками донских пейзажей, лицами людей, повстречавшихся в эвакуации.

9 мая 1945 года уже 17-летняя Таня записала в дневнике: "Вот, только одна Таня может слушать (про) конец войны. А сколько людей не могут!".

"Я пошла в школу и срочно берусь писать плакат "Слава героям победы!", хотя никогда не пробовала. Но главное желание, а оно у меня было очень сильным. Я писала, пела, кричала ура вместе со всеми. Так хорошо!", - добавила она.

Дневники как исторический источник

Андрей Вассоевич сообщил, что фрагменты дневника Тани Вассоевич включены в подборку "Дневники детей войны", выпущенную издательством "Аргументы и факты". В исторической науке дневники и мемуары считаются вспомогательным историческим источником, которые нужны для воссоздания правдивой картины эпохи. "Не бывает плохих дневников, - сказал ранее ТАСС доктор исторических наук Никита Ломагин, автор ряда книг о блокаде Ленинграда. - Есть некоторые темы, которые мы не можем раскрыть без дневников".

Вместе с тем, считает историк, "один дневник, даже выдающийся, не дает полного представления о событиях, это возможно только при комплексном использовании разных источников".