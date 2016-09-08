Нарышкин открыл выставку об истории усадьбы на улице Воронцово Поле

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Сергей Нарышкин открыл выставку, посвященную истории городской усадьбы на улице Воронцово Поле, где с 2012 года находится Дом Российского исторического общества (РИО).
"Эта выставка - результат совместной творческой работы археологов, краеведов, историков - будет работать в течение месяца и является одним из небольших проектов яркой мозаики, посвященной Дню города, который мы скоро будем праздновать", - отметил глава нижней палаты парламента.
На экспозиции представлены исторические материалы, в том числе и переписка одного из представителей рода Рахмановых с выдающимся русским историком Василием Ключевским. Кроме этого, на выставке демонстрируются артефакты, которые были обнаружены непосредственно во время реставрации усадьбы, а также предметы, найденные при проведении ремонтных работ на улицах Москвы в рамках программы "Моя улица".
"Главная цель тех работ - конечно же, создание благоприятного городского пространства, но одновременно были найдены материальные свидетельства истории старой Москвы, что очень важно", - сказал Нарышкин.
Спикер Госдумы поблагодарил власти столицы и меценатов за проведение реставрации усадьбы. "Меценаты XXI века вложили сюда не только ресурсы, но и душу и буквально из руин воссоздали такую красоту, в этом я вижу продолжение тех благородных традиций российских меценатов, которые были развиты в Москве и в России в целом в XIX - начале XX веков", - указал он.
Председатель Госдумы также напомнил, как в 2012 году правительство Москвы приняло решение о передаче усадьбы в пользу Российского исторического общества. "Здесь была проведена серьезная реставрация, Дом РИО засверкал удивительным блеском", - подчеркнул он.