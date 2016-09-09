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15 лучших фото недели: закат в Нью-Йорке, пожар в Испании и улыбка Дилмы Руссефф

Общество
9 сентября, 8:45 UTC+3
Взгляд фотокорреспондентов на события в России и мире
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Испанский тореадор Джулиан Лопес Эль Хули во время боя быков, Вальядолид, Испания, 4 сентября

Испанский тореадор Джулиан Лопес Эль Хули во время боя быков, Вальядолид, Испания, 4 сентября

© AP Photo/Daniel Ochoa de Olza

Посещение президентом РФ Владимиром Путиным Приморского океанариума, встреча кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа с избирателями, а также собачьи бега на Всемирных играх кочевников — 2016 в Киргизии.

Самые яркие фотографии уходящей недели — в подборке ТАСС.

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