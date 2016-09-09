15 лучших фото недели: закат в Нью-Йорке, пожар в Испании и улыбка Дилмы Руссефф

Путин назначил Анну Кузнецову уполномоченным при президенте РФ по правам ребенкаПолитика 9 сентября, 9:52
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Посещение президентом РФ Владимиром Путиным Приморского океанариума, встреча кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа с избирателями, а также собачьи бега на Всемирных играх кочевников — 2016 в Киргизии.
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