Участники митинга против доски Маннергейму в Петербурге потребовали отставки Мединского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Участники митинга против памятной доски финскому маршалу Карлу Густаву Маннергейму потребовали отставки министра культуры РФ Владимира Мединского, который был одним из инициаторов ее установки в Санкт-Петербурге.

В согласованной властями акции протеста на площади Ленина у Финляндского вокзала участвуют несколько десятков человек.

Митинг проходит в день, когда исполняется 75 лет с начала блокады Ленинграда немецкими войсками в ходе Великой Отечественной войны. Один из главных аргументов противников таблички Маннергейма - участие финской армии в блокаде города. Участники митинга, среди которых были жители блокадного Ленинграда, скандировали "Маннергейм вон из Ленинграда", "Маннергейм хуже Бандеры" и "Мединский вон из правительства".

"Мы собрались, чтобы сказать "нет" позорной доске Маннергейма. Это не просто плевок в душу ветеранам и ленинградцам, это антигосударственное деяния, она не просто висит незаконно, но и разрушает то, что объединяет наших людей, несмотря на заявления властей, что нельзя допустить пересмотра истории и реабилитации нацизма", - сказал один из организаторов митинга, глава петербургского отделения "Другой России" Андрей Дмитриев.

Как сообщил он ТАСС, в акции приняли участие представители разнообразных левых организаций и партий, единственным требованием было отсутствие предвыборной агитации.

История доски с неизвестным владельцем

Табличка была установлена 16 июня на месте бывших казарм Кавалергардского Ее Императорского Величества Марии Федоровны полка, где Маннергейм служил с 1891 по 1897 гг. после окончания Николаевского военного училища.

Через несколько дней после установки табличку облили красной краской. После инцидента и Военно-инженерный университет Минобороны, и Государственный музей городской скульптуры, отвечающий за большинство мемориальных досок города, заявляли, что памятный знак не имеет к ним отношения, поэтому они не могут заниматься его очисткой. Затем табличку еще раз облили краской и вновь отмывали.

На прошлой неделе источник в органах власти Петербурга сообщил ТАСС, что администрация Центрального района передала в городской комитет по культуре документы, согласно которым доска Маннергейму установлена незаконно. Дата демонтажа пока не названа. По последним данным, Музей городской скульптуры не получал соответствующих документов. 14 сентября Смольнинский районный суд должен начать рассмотрение административный иск от жителя Петербурга к правительству города с требованием демонтировать знак.

Петербург и Маннергейм

Реакция петербургской общественности на открытие мемориальной доски Маннергейму была неоднозначной. Такая возможность обсуждалась в городе еще с 1990 годов. Сторонники этой идеи напоминают о заслугах генерала перед царской армией, его участии в Русско-японской и Первой мировой войнах, Азиатской экспедиции. Основной аргумент против - участие финской армии в блокаде Ленинграда и роль Маннергейма как главнокомандующего в этом процессе, а также его прямые контакты с Адольфом Гитлером, который 4 июня 1942 года был гостем на 75-летии финского маршала.