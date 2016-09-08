Путин поприветствовал участников международного конкурса юных пианистов в Москве

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пожелал успехов участникам X Московского международного конкурса юных пианистов имени Фредерика Шопена, который открывается в четверг в Центральной музыкальной школе при консерватории имени. П. И. Чайковского. Об этом говорится в приветственной телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

"Уверен, что нынешний конкурс предоставит юным музыкантам прекрасную возможность сделать первые шаги к признанию", - говорится в тексте телеграммы.

Президент отметил, что за прошедшие годы конкурс стал значимым событием в культурной жизни России и других стран, выявил "блестящую плеяду" молодых талантливых пианистов. Путин выразил уверенность в том, что и нынешний конкурс продолжит сложившиеся традиции и продемонстрирует насыщенную программу, послужит популяризации творчества Фредерика Шопена.

"Желаю всем участникам успехов, а зрителям - самых добрых и приятных впечатлений", - заключил президент.

X Московский международный конкурс юных пианистов пройдет в Москве с 8 по 18 сентября. В этом году в нем примет участие 41 исполнитель. Финалисты турнира поедут на международный конкурс пианистов, проходящий в Варшаве.