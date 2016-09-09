In vino veritas: 5 фактов о виноделии эпохи античности

В пятницу, 9 сентября, на Федюхиных высотах (Балаклавский район Севастополя) стартует Крымский военно-исторический фестиваль. В течение девяти дней на его площадках будут представлены различные исторические эпохи.

Первая — античность. Одной из центральных тем реконструкции станет история виноделия.

Несколько фактов о винной культуре античности — в подборке ТАСС.

* материал подготовлен при содействии агентства исторических проектов "Ратоборцы"