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In vino veritas: 5 фактов о виноделии эпохи античности

Общество
9 сентября, 13:40 UTC+3
О том, какая "истина" скрывается в вине, — в подборке ТАСС
Материал из 1 страницы

В пятницу, 9 сентября, на Федюхиных высотах (Балаклавский район Севастополя) стартует Крымский военно-исторический фестиваль. В течение девяти дней на его площадках будут представлены различные исторические эпохи.

Первая — античность. Одной из центральных тем реконструкции станет история виноделия.

Несколько фактов о винной культуре античности — в подборке ТАСС.

* материал подготовлен при содействии агентства исторических проектов "Ратоборцы"

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