Путин пообещал помочь со строительством перинатального центра в Туле

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ЯСНАЯ ПОЛЯНА /Тульская область/, 8 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообещал помочь с созданием перинатального центра в Тульской области.
Инициативу строительства современного перинатального центра озвучил врио губернатора Тульской области Алексей Дюмин в ходе встречи президента с представителями общественности региона.
"Сделаем все для того, чтобы центр здесь появился", - поддержал идею Путин.
Дюмин в ходе общения с Путиным обратил внимание, что подобного учреждения в регионе еще нет.
"Для того, чтобы уровень демографический был у нас показательным, мы должны рожать детей. Чтобы семья, которая имеет одного ребенка, она должна перейти к планированию второго ребенка, а семья из двух детей - к планированию третьего ребенка. И для этого (нужно построить центр - прим. ТАСС), чтобы их не смущало, не останавливало состояние родильных домов", - объяснил врио губернатора.
"Для этого нужно повышать заработную плату родителей", - заметил президент.