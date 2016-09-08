В ГД предлагают ввести дополнительные соцвыплаты беременным при увольнении

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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Александр Агеев ("Справедливая Россия") внес на рассмотрение палаты проект закона, предусматривающий дополнительные соцвыплаты по беременности и родам при увольнении и в случае потери трудоспособности. Информация об этом размещена в думской электронной базе данных.
Согласно пояснительной записке, предлагается внести поправки в закон "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". Эти изменения, как говорится в сопроводительных документах, направлены "на установление дополнительной гарантии того, что при увольнении с работы в период беременности и наступления декретного отпуска у работодателя будет обязанность не только с письменного согласия женщины перевести ее до окончания беременности на другую работу, но и в течение 30 календарных дней после увольнения оплатить листок нетрудоспособности по беременности и родам в размере 100%".
"Это позволит молодым мамам купить необходимые вещи своему ребенку, решить проблемы со здоровьем (при наличии таковых) и не нервничать по поводу того, что увольнение повлекло за собой негативные последствия в виде отсутствия средств к существованию, так как жизненные ситуации у всех людей разные и не всегда у молодых мам есть поддержка со стороны супруга или родителей", - отмечает автор.