Неизвестный облил краской памятную доску Маннергейму в Петербурге

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Неизвестный мужчина бросил стеклянную емкость с красной краской в памятную доску финскому маршалу Карлу Густаву Маннергейму на Захарьевской улице в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Около 19:50 мск мужчина в возрасте около 50 лет подошел к доске, которая охраняется полицией и частными охранниками, и бросил емкость с краской в памятный знак. В настоящее время полицейские проверяют его документы. "Я выразил свое отношение к этому позору", - пояснил мужчина свои действия.
Ранее на митинге протеста против памятной доски Маннергейму его участники потребовали отставки министра культуры Владимира Мединского, который был одним из инициаторов ее установки в Петербурге. В согласованной властями акции протеста на площади Ленина у Финляндского вокзала участвуют несколько десятков человек. Митинг проходит в день, когда исполняется 75 лет с начала блокады Ленинграда немецкими войсками в ходе Великой Отечественной войны.
Реакция петербургской общественности на открытие мемориальной доски Маннергейму была неоднозначной. Такая возможность обсуждалась в городе еще с 1990-х годов. Сторонники этой идеи напоминают о заслугах генерала перед царской армией, его участии в Русско-японской и Первой мировой войнах, Азиатской экспедиции. Основной аргумент против - участие финской армии в блокаде Ленинграда и роль Маннергейма как главнокомандующего в этом процессе, а также его прямые контакты с Адольфом Гитлером, который 4 июня 1942 года был гостем на 75-летии финского маршала.