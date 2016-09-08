Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Неизвестный облил краской памятную доску Маннергейму в Петербурге

Общество
8 сентября, 20:24 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 8, сентября. /ТАСС
Ранее на митинге протеста против памятной доски Маннергейму его участники потребовали отставки министра культуры Владимира Мединского, который был одним из инициаторов установки доски
Материал из 1 страницы
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Неизвестный мужчина бросил стеклянную емкость с красной краской в памятную доску финскому маршалу Карлу Густаву Маннергейму на Захарьевской улице в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Смотрите также

Полиция пресекла попытку самовольного демонтажа доски Маннергейму
Мединский не располагает данными о снятии мемориальной доски Маннергейму в Петербурге
Музей скульптуры Петербурга не получал указаний на снятие доски Маннергейму

Около 19:50 мск мужчина в возрасте около 50 лет подошел к доске, которая охраняется полицией и частными охранниками, и бросил емкость с краской в памятный знак. В настоящее время полицейские проверяют его документы. "Я выразил свое отношение к этому позору", - пояснил мужчина свои действия.

Ранее на митинге протеста против памятной доски Маннергейму его участники потребовали отставки министра культуры Владимира Мединского, который был одним из инициаторов ее установки в Петербурге. В согласованной властями акции протеста на площади Ленина у Финляндского вокзала участвуют несколько десятков человек. Митинг проходит в день, когда исполняется 75 лет с начала блокады Ленинграда немецкими войсками в ходе Великой Отечественной войны.

Петербург и Маннергейм

Реакция петербургской общественности на открытие мемориальной доски Маннергейму была неоднозначной. Такая возможность обсуждалась в городе еще с 1990-х годов. Сторонники этой идеи напоминают о заслугах генерала перед царской армией, его участии в Русско-японской и Первой мировой войнах, Азиатской экспедиции. Основной аргумент против - участие финской армии в блокаде Ленинграда и роль Маннергейма как главнокомандующего в этом процессе, а также его прямые контакты с Адольфом Гитлером, который 4 июня 1942 года был гостем на 75-летии финского маршала.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Спецназ ФСИН показал навыки представителям тюремных ведомств 13 стран
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
8
Патриарх Кирилл освятил новый собор Рождества Христова в Южно-Сахалинске
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кандидат в президенты США спросил у журналиста, что такое Алеппо
2
Обнаружены машины, на которых скрылись ограбившие инкассаторов в Москве
3
Сборная РФ по пляжному футболу не смогла пробиться на чемпионат мира
4
СК прекратил дело в отношении жителя Урала, убившего четырех человек в целях самообороны
5
В Москве на Новом Арбате попал в аварию BMW с номерами АМР
6
"Армия-2016": видео боевых возможностей новейшей техники ВС РФ
7
"Нафтогаз" готов сотрудничать с "Газпромом" при условии "приемлемой цены" за газ
Темы дня
Реклама