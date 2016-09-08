Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 500 человек примкнули к шествию "Бессмертный Ленинград"

Общество
8 сентября, 20:39 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 8, сентября. /ТАСС
Цветы и венки были возложены сегодня ко всем воинским мемориалам города и к могилам жертв блокады на городских кладбищах
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Около 500 человек примкнули к шествию "Бессмертный Ленинград", которое впервые прошло в городе на Неве в память о подвиге города в годы Великой Отечественной войны. 8 сентября исполнилось 75 лет со дня начала блокады Ленинграда, продолжавшейся 872 дня и унесшей жизни не менее 600 тыс. человек.

СПЕЦПРОЕКТ
"Разрыв ткани жизни..." Первые дни блокады Ленинграда
8 сентября 1941 года вокруг Ленинграда сомкнулось кольцо блокады

"В шествии от Марсова поля до Дворцовой площади приняли участие около 500 человек", - рассказали ТАСС в комитете по законности и правопорядку администрации города.

Во главе колонны по центру Петербурга проследовали единицы военной техники времен Великой Отечественной войны, в том числе легендарная "полуторка" - ГАЗ АА, основной автомобиль Дороги жизни. В торжественном шествии приняли участие ветераны, курсанты военных училищ города и кадеты, представители общественных организаций и движений и обычные горожане. Некоторые участники пришли с портретами фронтовиков своей семьи по аналогии с шествием "Бессмертного полка" в День Победы.

Цветы и венки были возложены сегодня ко всем воинским мемориалам города и к могилам жертв блокады на городских кладбищах, а также к табличке на доме 14 по Невскому проспекту: "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!", сохраненной с блокадных времен в память о мужестве и героизме ленинградцев.

Сейчас в городе на Неве проживают 111 тыс. человек, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда": 10,4 тыс. - участники битвы за Ленинград и 100,6 тыс. - представители мирного населения. В военные и послевоенные годы медалями "За оборону Ленинграда" были награждены более 1,5 млн человек.

Общие потери Ленинградского (Северного) и Волховского фронтов убитыми, ранеными и пропавшими без вести за все время битвы за Ленинград с июля 1941 года по август 1944 года составили более 1 млн человек. О потерях мирного населения Ленинграда у историков до сих пор нет единого мнения. В 1945 году на Нюрнбергском процессе было объявлено, что жертвами блокады стали 649 тыс. человек, однако современные историки считают, что в действительности эта цифра составила не менее 800 тыс. человек.

СПЕЦПРОЕКТ
900 дней жизни
История блокадного Ленинграда

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
блокада Ленинграда
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Спецназ ФСИН показал навыки представителям тюремных ведомств 13 стран
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
8
Патриарх Кирилл освятил новый собор Рождества Христова в Южно-Сахалинске
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кандидат в президенты США спросил у журналиста, что такое Алеппо
2
Обнаружены машины, на которых скрылись ограбившие инкассаторов в Москве
3
Сборная РФ по пляжному футболу не смогла пробиться на чемпионат мира
4
СК прекратил дело в отношении жителя Урала, убившего четырех человек в целях самообороны
5
В Москве на Новом Арбате попал в аварию BMW с номерами АМР
6
"Армия-2016": видео боевых возможностей новейшей техники ВС РФ
7
"Нафтогаз" готов сотрудничать с "Газпромом" при условии "приемлемой цены" за газ
Темы дня
Реклама