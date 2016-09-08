САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /ТАСС/. Около 500 человек примкнули к шествию "Бессмертный Ленинград", которое впервые прошло в городе на Неве в память о подвиге города в годы Великой Отечественной войны. 8 сентября исполнилось 75 лет со дня начала блокады Ленинграда, продолжавшейся 872 дня и унесшей жизни не менее 600 тыс. человек.

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"В шествии от Марсова поля до Дворцовой площади приняли участие около 500 человек", - рассказали ТАСС в комитете по законности и правопорядку администрации города.

Во главе колонны по центру Петербурга проследовали единицы военной техники времен Великой Отечественной войны, в том числе легендарная "полуторка" - ГАЗ АА, основной автомобиль Дороги жизни. В торжественном шествии приняли участие ветераны, курсанты военных училищ города и кадеты, представители общественных организаций и движений и обычные горожане. Некоторые участники пришли с портретами фронтовиков своей семьи по аналогии с шествием "Бессмертного полка" в День Победы.

Цветы и венки были возложены сегодня ко всем воинским мемориалам города и к могилам жертв блокады на городских кладбищах, а также к табличке на доме 14 по Невскому проспекту: "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна!", сохраненной с блокадных времен в память о мужестве и героизме ленинградцев.

Сейчас в городе на Неве проживают 111 тыс. человек, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда": 10,4 тыс. - участники битвы за Ленинград и 100,6 тыс. - представители мирного населения. В военные и послевоенные годы медалями "За оборону Ленинграда" были награждены более 1,5 млн человек.

Общие потери Ленинградского (Северного) и Волховского фронтов убитыми, ранеными и пропавшими без вести за все время битвы за Ленинград с июля 1941 года по август 1944 года составили более 1 млн человек. О потерях мирного населения Ленинграда у историков до сих пор нет единого мнения. В 1945 году на Нюрнбергском процессе было объявлено, что жертвами блокады стали 649 тыс. человек, однако современные историки считают, что в действительности эта цифра составила не менее 800 тыс. человек.

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