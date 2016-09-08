Иванов обсудил мероприятия Года экологии в РФ с послом океанов при ООН

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов обсудил подготовку к Году экологии в России на встрече с послом океанов при ООН Льюсом Пью. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Кремля.

"Были затронуты вопросы утилизации отходов, очистки Арктики, защиты экосистемы озера Байкал и создания новых особо охраняемых природных территорий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече также рассматривались вопросы деятельности России в рамках Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Посол океанов при ООН заметил, что зарубежные СМИ уделяют недостаточно внимания работе по защите окружающей среды, которая проводится Россией. "Учитывая этот факт, он предложил активнее использовать площадку ЮНЕП для объективного информирования мировой общественности о реальном состоянии дел в этой сфере", - говорится в сообщении.