Тысячи паломников из России совершат хадж

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Совершить одно из пяти главных предписаний правоверного мусульманина - хадж отправились в Саудовскую Аравию более 15 тыс. верующих из России. Вместе с тысячами других людей им предстоит выполнить центральный обряд паломничества - стояние у горы Арафат.

Обряд начнется в полдень с проповеди и молитвы, читаемой каждым вслух. На следующий день совершается обряд побивания камнями шайтана (сатана - в христианском предании), во время которого верующие обещают изгнать бесов из своей жизни. Затем наступает праздник жертвоприношения Курбан-байрам, который приходится на 12 сентября.

Хадж является последним из пяти столпов ислама и обязателен для совершения мусульманином хотя бы один раз в жизни. Паломники посещают святыни в городе Мекке Саудовской Аравии, в частности, мечеть Аль-Харам, где расположена Кааба. Каждый год к ней стекаются миллионы верующих со всего мира. Кроме того, паломники посещают предместье Мекки Мину и долину Муздалифа.

Стоимость хаджа

Из-за изменения курса доллара последние два года россияне не реализуют квоту на хадж в 16,4 тыс. мест. Но в этом году в паломничество отправились примерно на 2 тыс. больше россиян, чем в прошлом, - около 15,5 тыс. Большинство паломников платят за себя сами, но в ряде регионов действуют региональные программы субсидий, по которым оплачивается несколько туров. Стоимость самого экономичного и популярного тура в хадж из России составила порядка $1,8 тыс.

"Наши туроператоры сделали все возможное, чтобы дать возможность отправиться россиянам в хадж. Суперэконом-пакет туроператоров стоил $1,8 тыс.. Основная экономия достигнута за счет того, что это не прямой перелет, а через третьи страны. Например, отправляются до Дубая, а оттуда сутки на автобусе до Мекки, и их гостиницы чуть подальше от мечети располагаются", - рассказал первый заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

Стоимость поездки среднего уровня комфортности составила для россиян $2,8 тыс. Дороже реализовывались vip-туры.

Наибольшее число паломников, более 6 тыс., традиционно отправились в хадж из Республики Дагестан, остальные места делятся между другими регионами в зависимости от потребности. 364 жителя Крыма совершают хадж в этом году, что на несколько человек больше, чем в прошлом. Однако это число рекордное для полуострова - до воссоединения с РФ хадж совершали не более 100 паломников.

Досрочные выборы

Во время хаджа россияне смогут досрочно проголосовать. Как сообщил член ЦИК России Василий Лихачев, Центризбирком разрешил дополнительно провести досрочное голосование отдельных групп российских избирателей за рубежом, в частности в Саудовской Аравии во время хаджа.

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября по смешанной системе: 225 депутатов будут избираться по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам. В этот же день состоятся выборы заксобраний в 39 регионах страны, в семи субъектах пройдут прямые выборы высших должностных лиц, также запланировано проведение порядка 5 тыс. муниципальных кампаний.