Фестиваль "Московское кино" впервые открывается накануне Дня города

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Фестиваль "Московское кино" откроется в российской столице. Как сообщили в столичной мэрии, фестиваль, который пройдет впервые, посвящен Году кино и приурочен к празднованию 869-летия Москвы.

До 18 сентября москвичи и гости столицы смогут окунуться в атмосферу съемочных площадок, вспомнить и пересмотреть любимые кинокартины, встретиться с известными актерами. Посетителей ждут театрализованные представления и анимационные программы, открытые кинопоказы, выставки костюмов и реквизита, а также широкий выбор винтажных и антикварных товаров, книг о кино и коллекционных изданий шедевров кинематографа.

В рамках специального гастрономического проекта "КиноМеню" гости фестиваля на 10 центральных площадках смогут попробовать блюда по рецептам из фильмов. Так, например, площадка фильма "Иван Васильевич меняет профессию" порадует посетителей легендарной заморской баклажанной икрой, паштетом из кролика, старорусским капустником, шурубарками (пельменями с мясом), жемчужной кашей с крольчатиной, кулебяками и пряниками.

На площадке картины "Я шагаю по Москве" гостям предложат блюда советской Москвы: ежики из говядины, салат оливье, фаршированный перец, творожную запеканку со сметаной, эклеры с заварным кремом, торты "Птичье молоко" и "Прага".

Более 30 площадок по всему городу

Фестиваль пройдет на 33 площадках, из которых 23 расположены в центре столицы, а остальные - в округах. Главным украшением фестиваля станут пять арочных композиций высотой 14 метров и шириной 33 метра на Пушкинской, Тверской и Манежной площадях, в Новопушкинском сквере и на площади Революции, созданных по мотивам входной группы первой послевоенной ярмарки 1947 года в Москве.

На десяти тематических площадках от Козицкого переулка до Манежной площади покажут фильмы, снятые о Москве либо в Москве - "Свинарки и пастух", "Иван Васильевич меняет профессию", "Война и мир", "Место встречи изменить нельзя".

Одной из площадок, задействованных в День города, станет площадка "Снимаем кино" на Охотном ряду, где любой желающий сможет принять участие в съемках сцен из фильма "Стиляги".

Оформление фестивальных площадок будет включать тантамарески, навигационные карты, красочные ярмарочные арки, афиши кинокартин. Будет работать фестивальный сферический кинотеатр. Площадки фестиваля украсят тематическими шале, яркими арт-объектами, гости увидят 250 цветочных композиций. В рамках культурно-анимационной программы планируется провести около 900 творческих, 100 музыкальных и 750 кулинарных мастер-классов, 30 интерактивных лекций, 85 концертов творческих коллективов.

Музыка из кинофильмов и "почки верченые"

В ближайшие выходные гостей фестиваля ждет множество увлекательных событий. На интерактивных мастер-классах все желающие смогут освоить азы самых разных творческих профессий: актера, режиссера, оператора, гримера, стилиста. В кулинарных студиях гостей фестиваля научат готовить блюда из любимых кинофильмов.

10 сентября в Столешниковом переулке пройдет мастер- класс актера и педагога Михаила Горевого, на счету которого почти сотня кинофильмов. На Болотной площади пройдет фестиваль "Народы Москвы" - это грандиозное красочное представление, в рамках которого творческие коллективы нашей многонациональной столицы представят гостям праздника мелодии, танцы, поэзию, песни, национальные костюмы. Фестиваль объединит представителей самых разных национальностей и конфессий.

11 сентября на Пушкинской площади будет звучать музыка из кинофильмов в исполнении духового оркестра New Life Brass им. Т. Докшицера. В Новопушкинском сквере в кулинарной студии площадки "Карнавальная ночь" всех желающих научат готовить блюда из любимых кинофильмов. В роли преподавателей - известные московские шеф-повара. Гостям предложат вареники со сметаной и разными начинками из кинофильма "Ночь перед рождеством", гречневую кашу с копченостями и жареными томатами из картины "Девчата".

Новый год в сентябре

В Новопушкинском сквере гости смогут погрузиться в атмосферу фильма "Карнавальная ночь". Здесь разместят большую елку и четырехметровые часы, напоминающие, что до полуночи осталось всего пять минут, за которые "можно сделать очень много". Встретить Новый год позовут актеры в костюмах любимых киногероев.

На Новом Арбате в дни фестиваля будет работать павильон, где можно будет прикоснуться к самым передовым технологиям киноискусства. Например, освоить панорамную видеосъемку. Мастер-класс будет проводиться на улице ежедневно, в режиме нон-стоп с 12:00 до 18:00 мск. Здесь же откроется настоящая мультипликационная мастерская, где все желающие смогут принять участие в съемках мульт-альманаха "Москва, я люблю тебя!".

На Кузнецком мосту заработает Школа парикмахерского искусства. 10 и 11 сентября, с 12:00 до 19:00 мск здесь будут работать мастера парикмахерского искусства и киномакияжа. Профессиональные стилисты и визажисты помогут создать неповторимый образ кинодив 50-х годов прошлого века.

"Морзянка" и актерское мастерство

На Манежной площади в выходные самых маленьких посетителей ждет специальная программа "Москва-река". На мастер-классах ребята смогут познакомиться с флотской сигнальной системой - семафорной азбукой, разработанной вице-адмиралом Макаровым, а также с военно-морским сводом сигналов, состоящим из 59 разноцветных флагов. Также можно будет изучить историю телеграфа и научиться отбивать "морзянку".

На площади Революции запланирована специальная программа от кулинарной студии Юлии Высоцкой. На Никольской улице ждут увлекательные мастер-классы от киношколы "Лестница". Каждый желающий сможет узнать о великих актерах, которыми гордится Москва, о фильмах, которые снимались в Москве и даже попробовать себя в роли актера.

С 12:00 до 16:00 мск каждый час можно будет принять участие в открытом занятии по созданию собственного кинофильма о Москве. Можно будет снять отрывки из знаменитых фильмов, пробовать себя в роли режиссера, оператора или актера.

Здесь же пройдут мастер-классы "Актерское мастерство". В интерактивной форме участники узнают о знаменитых актерах- москвичах, основных технических приемах профессиональных актеров, смогут потренировать голос и дикцию. На Кузнецком мосту также пройдут мастер-классы по актерскому мастерству. На Тверской площади можно будет погрузиться в атмосферу начала XIX века: подготовиться к своему первому выходу в свет, изготовить веер и научиться подавать им знаки кавалерам, изучить правила этикета, составить гербарий или оформить альбом.