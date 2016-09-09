Мультимедийная выставка о династии Рюриковичей открывается в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Семнадцать залов с интерактивными экспонатами будут представлены посетителям мультимедийной выставки "Моя история. Рюриковичи", которая открывается в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе исторического парка "Россия - моя история".

"9 сентября 2016 года в Севастополе состоится презентация выставки "Моя история. Рюриковичи", которая будет открыта до 13 ноября в бывшем кинотеатре "Украина", специально реконструированном для демонстрации выставки", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что в реконструированном кинотеатре размещено 17 залов с интерактивными экспонатами, здесь представлены порядка тысячи исторических сюжетов, авторские инсталляции, в том числе голографическая проекция "Аркаим", уникальный купольный кинотеатр. Посетители смогут увидеть трехмерные реконструкции сражений, стенды, посвященные деньгам, которые находились в обращении во времена правления Рюриковичей, и многое другое.

Выставка создана на основе изучения многочисленных научных и архивных свидетельств. Инициаторами создания экспозиции выступили мультимедийный исторический парк "Россия - моя история" и Министерство культуры РФ. По сообщению пресс-службы правительства Севастополя, в открытии выставки примет участие министр культуры РФ Владимир Мединский.

ТАСС является информационным партнером выставки.

Первая часть цикла мультимедийных выставок "Россия - моя история", посвященная династии Романовых, уже представлена на постоянной основе в Ливадийском дворце с августа 2014 года.