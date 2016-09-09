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Мемориальную доску легендарному журналисту Матвею Фролову откроют в Петербурге

Общество
9 сентября, 0:49 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9, сентября. /ТАСС
В церемонии примут участие представители городского правительства, родственники и друзья известного журналиста
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Мемориальная доска легендарному журналисту Матвею Фролову, основателю корреспондентского пункта Всесоюзного радио в блокадном Ленинграде, будет открыта в Санкт-Петербурге на доме, где он жил. Об этом ТАСС сообщили в комитете по печати и взаимодействию со СМИ.

"Торжественное открытие мемориальной доски Матвею Львовичу Фролову, основателю корреспондентского пункта Всесоюзного радио в блокадном Ленинграде, состоится на набережной Мартынова. Место для мемориальной доски выбрано неслучайно: именно здесь, в доме № 12 по набережной Мартынова, жил мэтр ленинградской и петербургской журналистики", - сказали в комитете.

В церемонии примут участие представители городского правительства, родственники и друзья известного журналиста. Воспоминаниями об отце поделится его сын Лев Фролов, много лет работающий в петербургском региональном центре ТАСС. Матвей Фролов также был корреспондентом ТАСС во время блокады Ленинграда, освещал будни осажденного города.

Автором мемориальной доски стал известный скульптор Вячеслав Бухаев, который создал целую композицию из гранита: рядом с доской расположился радиомикрофон той поры. Надпись гласит: "В этом доме с 1960 по 1995 годы жил ленинградский радиожурналист Матвей Фролов".

Матвей Фролов (1914 - 1995) - известный ленинградский радиожурналист. Его репортажи из блокадного Ленинграда, с фронта, из партизанских отрядов теперь составляют золотой фонд Ленинградской школы журналистики. Как основатель и бессменный руководитель первого в стране корпункта Всесоюзного радио Фролов воспитал не одно поколение блестящих журналистов и репортеров. За почти 70-летнюю творческую жизнь он создал "звуковую летопись" жизни города, важной частью которой стали репортажи о героических блокадных годах. Фролов был также основателем Ленинградского отделения Союза журналистов СССР и создателем репортерского клуба "Шариковая ручка".

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