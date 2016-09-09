Медведев в Чите проведет совещание по охране труда

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетит с рабочей поездкой Забайкальский край, сообщается на сайте правительства.

"9 сентября в Чите Дмитрий Медведев проведет совещание по вопросам охраны труда и трудовых отношений, на котором обсудят предложения по повышению уровня безопасности труда, усилению профилактики травматизма и заболеваемости работников на производстве", - говорится в сообщении. В заседании примут участие вице-премьер РФ Ольга Голодец, полпред президента РФ в Сибири Сергей Меняйло, главы Минздрава и Минтруда Вероника Скворцова и Максим Топилин, а также врио губернатора Забайкальского края Наталья Жданова.

В Читу глава российского правительства прибудет после участия 8 сентября в 11-м Восточноазиатском саммите во Вьентьяне (Лаос). До этого, 7 сентября, премьер-министр РФ находился с рабочей поездкой в Бурятии, где он, в частности, пообщался со студентами и встретился с представителями малого и среднего бизнеса.

Как отмечается в материалах правительства РФ, в настоящее время в экономике России занято свыше 72 млн работников. При этом доля работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, выросла в 2008-2015 годах с 26,2% до 39,1%.

Профессиональная заболеваемость в последние 10 лет стабилизировалась на уровне 1,52 - 1,99 на 10 тыс. работников. При этом в 2015 году численность работников с впервые установленными профессиональными заболеваниями уменьшилась по сравнению с 2011 годом на 16,9%, отмечается в материалах кабмина. В 2006-2015 гг в России отмечается также снижение уровня производственного травматизма - с более 88 тыс. случаев в 2006 г. до почти 43 тыс. случаев в 2015 г. Также в два раза снизилось число несчастных случаев с тяжелыми последствиями.

"Число погибших на производстве в 2015 году составило 2089 работников, что практически в 2,2 раза ниже показателя 2006 года (4520 человек) и на 11% ниже показателя смертельного травматизма 2014 года (2347 человек). В первом полугодии 2016 года погибли 692 работника, что ниже количества погибших за аналогичный период 2015 года на 10% (765 человек)", - говорится в справке. Количество погибших работников в результате несчастных случаев на производстве остается на высоком уровне в сферах строительства, обработки, транспорта и связи, сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, добычи полезных ископаемых и др.