Обама: имеющиеся у США данные о глобальном потеплении вызывают ужас

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НЬЮ-ЙОРК, 9 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Сведения о глобальном потеплении, которые имеются у американских ученых, вызывают ужас у президента США Барака Обамы. Об этом хозяин Белого дома сообщил в интервью газете The New York Times.
"Мой ключевой советник по науке Джон Холдрен на утренних совещаниях периодически распространяет какие-то таблицы, доклады и графики, они вызывают ужас, - сообщил американский лидер. - И все начинают день с мыслями о том, что нужно по этому поводу что-то предпринять". "Сложности в вопросе изменения климата создает то, что это не какое-то внезапное катастрофическое событие, - констатировал Обама. - Это процесс, который протекает медленно, день за днем, люди не ощущают и не видят его".
"Когда некие серьезные экологические факторы оказывают давление на народы, цивилизации, государства, то последствия беспрецедентны и могут быть очень опасными, - констатировал президент США. - Если имеющиеся сейчас тенденции в потеплении климата планеты продолжатся, то это определенно приведет к огромным разрушениям по всему миру".
Как отметил Обама, одним из результатов его пребывания на высшем государственном посту страны стало то, что большинство американцев осознали, что "изменение климата действительно происходит, очень важно что-нибудь по этому поводу предпринять". Обама в связи с этим отметил важность Парижского соглашения по климату.
Указанное соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам конференции в Париже. 195 участников форума условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые считают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии планеты.