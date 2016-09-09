Депутаты ЛДПР предложили Собянину ликвидировать МАДИ

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Депутаты ЛДПР Игорь Лебедев и Ярослав Нилов направили письмо мэру Москвы Сергею Собянину с предложением ликвидировать Московскую административную дорожную инспекцию (МАДИ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе думских либерал-демократов.

"Грядет праздник - День города. Запланировано множество развлекательных мероприятий, столица украшена. Для создания истинно праздничного настроения у жителей депутаты ЛДПР предлагают Сергею Собянину ликвидировать МАДИ, и передать полномочия и ресурсы Управлению ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там же отмечается, что в своем обращении на имя мэра депутаты напоминают, что "за время своего функционирования такие структуры как МАДИ, Государственное казенное учреждение г. Москвы "Администратор Московского парковочного пространства" (ГКУ "АМПП"), Государственное казенное учреждение г. Москвы "Центр организации дорожного движения Правительства Москвы" (ГКУ ЦОДД), неоднократно попадали в скандальные новостные хроники в связи с серьезными нарушениями действующего законодательства". "Так, прокуратурой выявлено, что только за 2014 г. в г. Москве МАДИ выписано с нарушениями 600 тыс. штрафных постановлений на сумму 1,8 млрд. руб., а ГКУ "АМПП" в нарушение законодательства вынесено 368 тыс. постановлений на сумму около 920 млн. руб", - указывают либерал-демократы.

По мнению авторов, "налицо недовольство жителей столицы, связанное с некорректным и грубым поведением служб МАДИ и ГКУ "АМПП". "Постоянно возникают конфликтные ситуации между водителями и представителями указанных структур с вызовом сотрудников полиции на место. Недавно во фракцию ЛДПР поступило письмо из Генеральной прокуратуры, которая признала незаконными действия сотрудника МАДИ Артемьева при эвакуации автомобиля Николая Каушанского, чемпиона мира по смешанным единоборствам (автомобиль, погруженный на эвакуатор, не вернули присутствовавшему водителю). Справедливость восторжествовала спустя много месяцев. Но это только единичный показательный случай. А сколько граждан не могут добиться правосудных решений?", - пишут депутаты.

В силу этого Нилов и Лебедев считают необходимым ликвидацию МАДИ. "Это был бы уникальный и незабываемый подарок для москвичей в сегодняшних условиях", - заключают они.