Организаторам посвящения в студенты истфака КемГУ объявили выговор

КЕМЕРОВО, 9 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Выговор объявлен организаторам скандального посвящения в студенты исторического факультета Кемеровского госуниверситета (КемГУ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза по итогам проведенной в университете служебной проверки.

"Студентам-организаторам посвящения в качестве меры дисциплинарного воздействия объявлен выговор", - сказали в вузе.

Ранее сообщалось, что после инцидента был уволен директор института истории, государственного управления и международных отношений (бывший факультет истории и международных отношений), а также два его заместителя. Эту информацию подтвердили в пресс-службе КемГУ.

"Необходимого контроля со стороны ответственных должностных лиц не было, что и привело к указанному инциденту. Должностные лица, ответственные за мероприятие: директор института и два его заместителя, освобождены от занимаемых должностей, к студентам-организаторам применены меры дисциплинарного воздействия", - отметили в пресс-службе.

Посвящение проходило на базе отдыха КемГУ "Подъяково" 3 сентября. После публикации в интернете фотографий первокурсников-историков началась служебная проверка.

СУ СК РФ по области начал доследственную проверку. Вуз направил обращение в прокуратуру для установления предположительно нарушенных прав и законных интересов обучающихся. Как отметили в КемГУ, любительская фотография была сделана "в нарушение стати 152 п. 1 Гражданского кодекса РФ и статьи 23, 24 Конституции РФ".