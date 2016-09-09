Медведев назвал байками сообщения о заморозке квот на современную медпомощь

ЧИТА, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал "байками" сообщения о планах заморозить в 2017 году федеральные квоты на оказание высокотехнологичной медицинском помощи.

"Это все, как обычно, байки рассказывают. Никаких решений о замораживании квот на высокотехнологичную медпомощь мы не принимали и принимать не собираемся", - сказал он в ходе общения в Чите с работниками АО "810 Авиационный ремонтный завод".

"Наоборот, мы постоянно ищем деньги, чтобы под этими квотами были ресурсы, и все запланированные операции по линии высокотехнологичной медпомощи исполнялись", - подчеркнул он.