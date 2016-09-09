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Медведев назвал байками сообщения о заморозке квот на современную медпомощь

Общество
9 сентября, 10:33 UTC+3
Премьер заявил, что правительство, наоборот, постоянно ищет деньги, чтобы обеспечивать выполнение всех запланированных операций
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЧИТА, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал "байками" сообщения о планах заморозить в 2017 году федеральные квоты на оказание высокотехнологичной медицинском помощи.

"Это все, как обычно, байки рассказывают. Никаких решений о замораживании квот на высокотехнологичную медпомощь мы не принимали и принимать не собираемся", - сказал он в ходе общения в Чите с работниками АО "810 Авиационный ремонтный завод".

"Наоборот, мы постоянно ищем деньги, чтобы под этими квотами были ресурсы, и все запланированные операции по линии высокотехнологичной медпомощи исполнялись", - подчеркнул он.

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Медведев, Дмитрий Анатольевич
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