Медведев считает неприемлемой учебу в школах в две смены

ЧИТА, 9 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев убежден, что от учебы в школах в две смены необходимо уходить. "Это и раньше было, но это непорядок, такого быть не должно, это неудобно и для детей, и для родителей", - сказал он в ходе встречи с работниками АО "810 Авиационный ремонтный завод" в Чите.

Премьер пообещал, что этот вопрос будет рассмотрен на совещании по вопросам охраны труда, которое он проведет на площадке завода. Глава кабмина подчеркнул, что начавшаяся программа строительства и расширения школ позволит решить проблему сменности. "Но это задача не одного дня, это большая программа", - сказал Медведев.