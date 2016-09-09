Астахов поздравил Кузнецову с назначением на должность детского омбудсмена

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Павел Астахов поздравил Анну Кузнецову с назначением на пост уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, пожелав ей удачи на "этом сложном поприще". Об этом Павел Астахов написал на своей странице в социальной сети Instagram.
"Анна Кузнецова назначена уполномоченным при президенте по правам ребенка. Это очень достойный человек и очень мудрый выбор президента. От души поздравляю Анну Юрьевну и желаю ей помощи Божьей на этом сложном поприще!", - написал Астахов.
Анна Кузнецова назначена Уполномоченным при Президенте по правам ребенка. Это очень достойный человек и очень мудрый выбор Президента. От души поздравляю Анну Юрьевну и желаю ей Помощи Божьей на этом сложном поприще!
Президент России Владимир Путин своим указом в пятницу назначил главу Ассоциации организаций в защиту семьи, руководителя пензенского исполкома ОНФ Анну Кузнецову уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. На этой должности Кузнецова сменила Павла Астахова, который ранее был освобожден с поста детского омбудсмена.
Анна Юрьевна Кузнецова - общественный деятель, правозащитник. Руководитель Пензенского областного фонда поддержки семьи, материнства и детства "Покров". Член Совета женщин при губернаторе, помощник председателя комиссии по межконфессиальному взаимодействию и содействию защиты свободы совести Общественной палаты Пензенской области, руководитель пензенского исполкома ОНФ. Возглавляет региональное отделение Всероссийского общественного движения "Матери России" в Пензе.