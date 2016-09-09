Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 63.97
€ 72.05
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Астахов поздравил Кузнецову с назначением на должность детского омбудсмена

Общество
9 сентября, 11:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
Астахов заявил, что Кузнецова - достойный человек
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Павел Астахов поздравил Анну Кузнецову с назначением на пост уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, пожелав ей удачи на "этом сложном поприще". Об этом Павел Астахов написал на своей странице в социальной сети Instagram.

"Анна Кузнецова назначена уполномоченным при президенте по правам ребенка. Это очень достойный человек и очень мудрый выбор президента. От души поздравляю Анну Юрьевну и желаю ей помощи Божьей на этом сложном поприще!", - написал Астахов.

Анна Кузнецова назначена Уполномоченным при Президенте по правам ребенка. Это очень достойный человек и очень мудрый выбор Президента. От души поздравляю Анну Юрьевну и желаю ей Помощи Божьей на этом сложном поприще!

Фото опубликовано Павел Астахов (@rfdeti)

Президент России Владимир Путин своим указом в пятницу назначил главу Ассоциации организаций в защиту семьи, руководителя пензенского исполкома ОНФ Анну Кузнецову уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. На этой должности Кузнецова сменила Павла Астахова, который ранее был освобожден с поста детского омбудсмена.

Анна Юрьевна Кузнецова - общественный деятель, правозащитник. Руководитель Пензенского областного фонда поддержки семьи, материнства и детства "Покров". Член Совета женщин при губернаторе, помощник председателя комиссии по межконфессиальному взаимодействию и содействию защиты свободы совести Общественной палаты Пензенской области, руководитель пензенского исполкома ОНФ. Возглавляет региональное отделение Всероссийского общественного движения "Матери России" в Пензе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Астахов, Павел Алексеевич
В других СМИ
Реклама
Фото
3
Спецназ ФСИН показал навыки представителям тюремных ведомств 13 стран
4
На Валааме собрали первый за последние 77 лет урожай зерновых
8
Патриарх Кирилл освятил новый собор Рождества Христова в Южно-Сахалинске
Интересное
Собери ребенка в будущее
Дорога к знаниям: как дети разных стран добираются до школы
Можно ли собрать ребенка в школу и не разориться
Выборы-2016
Узнай, кто финансирует выборы и как создаются избирательные фонды
Узнай, как в мире выбирают парламент
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
2
Главный тренер сборной РФ по боксу отстранен от должности
3
Путин уволил Астахова
4
Британка с бородой в 15 см попала в Книгу рекордов Гиннесса
5
Кандидат в президенты США спросил у журналиста, что такое Алеппо
6
Новым детским омбудсменом стала Анна Кузнецова
7
Украина прекратила импорт газа из Польши из-за аварии на газопроводе
Темы дня
Реклама