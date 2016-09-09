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Показатель общей смертности россиян снизился на 3,7%

Общество
9 сентября, 11:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
Продолжительность жизни россиян увеличилась до 72,06 лет, свидетельствуют данные Росстата
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Показатель общей смертности населения РФ за январь-июль снизился на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минздрава РФ Олег Салагай.

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"В январе-июле 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года число умерших снизилось на 36,6 тыс. человек. Показатель общей смертности снизился на 3,7% с 13,5 до 13,0 на 1000 населения", - приводит Салагай слова министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, которая ссылается на оперативные данные Росстата.

Кроме того, по данным Росстата, продолжительность жизни россиян увеличилась до 72,06 лет (в 2015 году - 71,39 года)

"Продолжительность жизни россиян увеличилась, снизилась смертность от основных причин... Число умерших в трудоспособном возрасте в январе-июне 2016 года по сравнению с январем-июнем 2015 года снизилось на 5,2%, т.е. на 11,9 тыс. человек", - сказала Скворцова.

Министр также отметила, что наибольшее снижение смертности отмечается от туберкулеза (на 18,6%), болезней органов дыхания (на 12,5%). А также на 7,1% снизилась смертность от внешних причин, "в том числе от дорожно- транспортных происшествий - на 12,1 %".

"Показатель младенческой смертности в январе-июле 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года снизился на 9,1 % - с 6,6 до 6,0 (новый исторический минимум) на 1000 родившихся живыми, на 9,6% снизилось число умерших детей в возрасте до 1 года", - сказала глава Минздрава РФ.

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