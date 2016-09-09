Попова предлагает ввести ответственность за низкое качество медобследований

ЧИТА, 9 сентября. /ТАСС/. Роспотребнадзор предлагает внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы повысить качество проводимых медицинских обследований.

"Мы бы хотели обратиться к требованиям Кодекса об административных правонарушениях за качество проводимых медицинских осмотров", - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по проблемам охраны труда, которое проводит премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Свое предложение она обосновала тем, что "на сегодняшний день удельный вес профессиональных хронических заболеваний, которые выявлены при проведении периодических осмотров, составляет около 60 процентов". "То есть, первичная хроническая патология выявляется более чем в половине случаев", - уточнила она.

По словам Поповой, "за последние пять лет около одной трети всех зарегистрированных профессиональных заболеваний и отравлений выявляется при активном обращении работников". Попова отметила, что медицинские осмотры на предмет профессиональных заболеваний все больше стали проводить коммерческие структуры. "Наверное, это хорошо, но выявляемость государственными центрами профпатологии на порядок выше, чем иными организациями, проводящими профосмотры", - констатировала она.

Обновление всех санитарных требований

Роспотребнадзор планирует закончить обновления всех санитарных требований к началу следующего года. "В 2016 году мы выпустили новый СанПиН (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы) по нормированию физических факторов, который вобрал 15 нормативных актов, разработанных в предыдущие годы, и касается десяти групп физических факторов", - сообщила глава ведомства.

Она отметила, что сейчас завершается работа над подготовкой еще семи санитарных правил. Попова отметила, что это делается, чтобы "к началу следующего года не оставить нормативов, разработанных еще в советские времена". "Все эти нормативные акты готовятся с использование рискоориентированного подхода", - добавила она.