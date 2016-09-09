Ольга Голодец назвала рост рождаемости "потрясающим"

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ЧИТА, 9 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Ольга Голодец очень довольна демографическими показателями России, она считает рост рождаемости "потрясающим" и с оптимизмом смотрит в будущее.
"Рост рождаемости - 1,8 процентов, это потрясающий результат", - сказала Голодец, отвечая на вопрос ТАСС.
При этом она признала, что в абсолютном значении есть сокращение (рождаемости) по отдельным регионам. "Но у нас потрясающие демографические показатели по итогам полугодия: у нас устойчиво снижается смертность практически во всех регионах России и впервые мы перешагнули планку по продолжительности жизни в 72 года, это огромный успех", - подчеркнула она. Вице-премьер добавила: "Поэтому с оптимизмом смотрим в будущее".