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Представитель РПЦ призвал известных людей рассказывать о достоинствах трезвой жизни

Общество
9 сентября, 13:21 UTC+3 МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
Валерий Доронкин заявил, что возрождение праздника "День трезвости", учрежденного еще 1911 году, должно стать "позитивной формой профилактической работы"
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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости синодального отдела по благотворительности РПЦ Валерий Доронкин призвал известных людей не стесняться демонстрировать личный пример трезвого образа жизни и рассказывать о его преимуществах.

"Конечно, все мы понимаем, что одними ограничениями и запретами невозможно добиться стабильных и долгосрочных результатов - необходим личный пример трезвой жизни. Хотелось бы обратиться к ведущим политикам российским, актерам, которые ведут трезвый образ жизни, чтобы они не стеснялись и об этом говорили полнее и интереснее. Это важно для молодых людей", - сказал Доронкин в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.

Он отметил, что возрождение праздника "День трезвости", учрежденного еще 1911 году, должно стать "позитивной формой профилактической работы". Кроме того, инициаторы надеются, что их профилактическая работа приведет к тому, что в обществе не будут осуждать отказывающихся употреблять алкоголь. "Хотелось бы, чтобы День трезвости также дал возможность подумать человеку, не является ли его употребление алкоголя проблемным, не пора ли ему остановиться", - сказал Доронкин.

Пока упоминание о Дне трезвости вызывает у россиян только улыбки и непонимание, как этот день можно провести, кроме как воздерживаясь от распития спиртного. "Все общественники и специалисты понимают, что уныло рассказывая о том, что пить плохо и вредно, это не остановит подростков и взрослых. Необходимо видеть всегда положительную альтернативу, задача праздника - показать, что можно жить трезво радостно", - сказал Доронкин.

Первое празднование Дня трезвости состоялось в 1911 году в Санкт-Петербурге, а ежегодно его начали отмечать с 1914 года. Дата 11 сентября была выбрана не случайно: в этот день православные христиане вспоминают Усекновение главы святого Иоанна Предтечи, пророк был обезглавлен царем Иродом во время пира. В этот день соблюдается строгий пост, по стране закрывались винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков.

Позднее праздник был забыт, но в последнее время общественные организации и Церковь стали возрождать эту традицию. С 2014 года по инициативе РПЦ в разных регионах России в этот день проходят тематические конференции и семинары, спортивные и творческие мероприятия, связанные с профилактикой алкоголизма и других видов зависимости. Кроме того, 11 сентября в православных храмах проходит молебен об алкоголезависимых и о сохранении трезвого образа жизни, при желании верующие дают обеты трезвости. В некоторых регионах в День трезвости законодательно запрещена продажа алкогольных напитков.

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