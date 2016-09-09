Мемориальная доска радиожурналисту Матвею Фролову открыта в Петербурге

Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек

Под завалами обрушившейся стены пятиэтажки в Москве может быть человек 7 сентября, 16:18

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Мемориальная доска в память о выдающемся радиожурналисте Матвее Фролове (1914-1995) открыта на набережной Мартынова в Петербурге, где он жил с 1960 по 1995 годы. Центром композиции стала "тарелка" старого радио, которая доносила до миллионов слушателей информацию о событиях в стране и в мире. Одним из авторов этой радиолетописи, начиная с суровых блокадных лет, был этот ветеран отечественной журналистики.

"Матвей Львович Фролов сформировался как журналист в военные годы. Благодаря ему вся страна знала, что делается в самом блокадном городе, на фронтовой линии, в партизанских отрядах. Фролов и в мирные годы не изменял своему любимому делу. Он был одним из организаторов Ленинградского отделения Союза журналистов", - сказал на церемонии открытия доски первый вице-губернатор Санкт- Петербурга Александр Говорунов.

Выступавшие говорили об огромном организаторском даре Матвея Фролова, возглавлявшим лучший в стране Ленинградский корпункт Всесоюзного радио. Он был организатором Ленинградского клуба репортеров "Шариковая ручка", побывать в котором считали честью для себя ученые, писатели, музыканты, кинематографисты. Под его руководством петербургские журналисты совершили немало поездок по стране, ее крупнейшим стройкам, местам героических сражений Великой Отечественной войны.

Как было сказано на церемонии, петербургские тассовцы считают Матвея Львовича своим коллегой. В годы войны он работал не только на радиоканалы, но был и корреспондентом ТАСС, выдавая на ленту агентства десятки сообщений из осажденного города, с Ладожской дороги жизни, из боевых частей. Его тассовское удостоверение хранит как семейную реликвию сын Лев Фролов, корреспондент ТАСС с 45-летним стажем. Династия журналистов Фроловых счастливо продолжается.

На церемонии прозвучал записанный на пленку голос Матвея Фролова, отдавшего любимой профессии около шести десятилетий. Ведущий церемонии народный артист России Николай Буров выступил с инициативой о создании "золотой полки" Ленинградского-Петербургского радио, составной частью которого стали бы и образцы репортерского искусства мастеров старшего поколения. Почетное место в этом собрании могли бы занять репортажи Матвея Фролова, голос которого для тысяч и тысяч людей, вплоть до полярников Антарктиды, звучал как голос Ленинграда.

Мемориальную доску Матвею Фролову создал петербургский скульптор Вячеслав Бухаев. Одним из элементов композиции он сделал подлинный репортерский микрофон, с которым многие десятилетия не расставался классик отечественного радиорепортажа.